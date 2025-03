Il padre che tutti vorrebbero avere

Ascolta ora 00:00 00:00

Di solito, quando si incontra qualcuno che non si conosce, una delle prime cose di cui ci si informa è che lavoro faccia. Nel caso di Anthony Hamilton non ce ne sarebbe bisogno: sempre al fianco del figlio Lewis, è praticamente impossibile non sapere chi sia. Perché il suo mestiere appare chiaro, soprattutto in diretta Tv.

E’ stato lui a creare il fenomeno sette volte campione del mondo di Formula Uno, accompagnandolo nella vita come un’ombra. Ed è stato lui, Ad Abu Dhabi, nel 2021, ad accogliere il suo ragazzo fenomeno nel giorno più duro, quando una decisione quanto meno (diciamo così) improvvida, scippò l’ottavo titolo ormai certo al numero uno per regalarlo al nuovo numero uno Verstappen. Lewis scese dalla sua Mercedes dopo il traguardo con lo sguardo di chi voleva spaccare tutto, Anthony lo abbracciò, lo prese da parte, e lo convinse che la sua ira non avrebbe portato a nulla, che gridare al complotto non avrebbe cambiato le cose. Hamilton figlio allora arrivò al microfono con lo sguardo spento, ma lo fece solo per congratularsi con il rivale-nemico. E adesso ricorda quel giorno così: “Fu un vero furto, ma penso che sia stato comunque un bel momento perché lui era lì con me: la nostra vita è stata una montagna russa, siamo stati insieme nel bene e nel male, nel giorno più doloroso lui c’era. E mi ha insegnato ad alzarmi lo stesso e a camminare a testa alta”.

Cose fa può fare solo uno che fa quel mestiere lì, perché poi Anthony Hamilton ieri aveva di nuovo un ragazzo tra le sue braccia da consolare, e non era neanche suo figlio questa volta: era Isaac Hadjar, un giovane pilota al suo primo Gran Premio della vita che alla prima curva del giro di formazione è finito fuori pista senza neanche poter fare un primo chilometro di corsa.

Anthony lo ha visto piangere, lo ha preso da parte tra le sue braccia, dimostrando che se davvero a volte i sogni muoiono all’alba, alla fine si può trovare qualcuno che fa il lavoro giusto al posto giusto. Quello di un padre che tutti vorrebbero avere.