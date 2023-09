Paura per Bagnaia, la moto di Binder gli passa sulla gamba: ecco cosa è successo

Paura per Pecco Bagnaia in avvio di GP di Catalogna di MotoGP, col pilota leader del mondiale coinvolto in un brutto incidente dopo poche curve. Vittima di un violento highside, il pilota italiano è ricaduto in pista e alle sue spalle la Ktm di Brad Binder non è riuscito a evitarlo passandogli sulla gamba destra con la moto. Immediata bandiera rossa e gara fermata non solo per l'incidente di Pecco, ma anche per una caduta multipla alle spalle che ha coinvolto le Ducati di Alex Marquez, Bastianini, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi. Bagnaia, sempre cosciente, è stato trasportato al centro medico per controlli, ma il suo GP è concluso.

BRUTTISSIMO INCIDENTE IN #MOTOGP

Cadono in tanti nel primo giro del GP di Catalogna: scivola anche #Bagnaia, le cui gambe rimangono sotto la moto di Binder.



Pecco è cosciente ed è stato portato via in ambulanza.

Forza Pecco! pic.twitter.com/EtMozpO9Su — Corriere dello Sport (@CorSport) September 3, 2023

La ricostruzione

Succede tutto alla prima curva, quando Enea Bastianini arriva lungo alla frenata con la sua Ducati, si sposta verso l'interno ma con l'anteriore tocca il posteriore di Johann Zarco. A quel punto la carambola è inevitabile, anche perché i piloti appena partiti sono tutti molto vicini tra loro. Bastianini va a terra, trascina il francese che a sua volta tocca l'altra Ducati Gresini di Fabio Di Giannantonio e la moto italiana VR46 di Bezzecchi. Tutti cadono verso l'esterno della curva, l'ampia via di fuga consente un rallentamento generale senza conseguenze peggiori, mentre gli altri piloti sfilano via via. Bastianini verrà poi portato al centro medico per controlli a un dito, sul quale c'è una sospetta frattura.

Oh my..... That is not good Pecco Bagnaia #MotoGP pic.twitter.com/y2tLd1jSyU — Senator Heisenberg (@FernndoAlonso14) September 3, 2023

Pochi metri, il tempo di fare la "S" del Montmelò, e in uscita Pecco Bagnaia - in quel momento in testa - è vittima di un highside. La sua Ducati imbizzarrita lo scaraventa a terra proprio mentre accorre la Ktm di Brad Binder. Impossibile evitare l'impatto, è un miracolo che nessun altro colpisca Bagnaia che scivola sulla pista. Passano tutti, Pecco resta a terra e viene subito soccorso. La moto di Binder ha colpito il pilota Ducati sulla gamba sinistra. Il torinese viene subito portato al centro medico per ulteriori accertamenti, mentre la moglie Domizia lo raggiunge così come Tardozzi, direttore sportivo Ducati.

Come sta Bagnaia

Secondo gli ultimi aggiornamenti le condizioni di Bagnaia potrebbero essere meno gravi del previsto. Intanto il pilota Ducati è stato trasferito in un ospedale a Barcellona per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. Insieme a lui anche l'altro pilota della Ducati Enea Bastianini, scivolato alla prima curva in un altro incidente.

"C'è bisogno di continuare le indagini per vedere se c'è una lesione a tibia e perone. Normale fare questo tipo di visite, serve una radiografia per vedere se c'è una frattura. A livello cranico, toracico e addominale va tutto bene, il pilota è cosciente". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport il direttore medico della MotoGP Angel Charte a proposito delle condizioni di Pecco. "A livello radiologico abbiamo trovato delle immagini che mostrano un trauma che può essere vecchio (infortunio di Brno del 2020, ndr), non sembra attuale a prima vista, però bisogna fare una tac - ha aggiunto - Penso che comunque abbia avuto fortuna, a un primo esame non abbiamo riscontrato ematomi". Enea Bastianini, a sua volta caduto nel primo giro, invece ha riportato "la frattura del malleolo tibiale sinistro, sembra ci sia bisogno di una operazione chirurgica" , ha concluso.

Dopo la ripartenza, Binder si è dovuto ritirare quasi immediatamente per problemi tecnici ed è quindi subito andato al centro medico per sincerarsi delle condizioni di Bagnaia. Il sudafricano, arrivato in scooter, è scoppiato in lacrime visibilmente preoccupato per le condizioni dell'iridato, non sapendo dove l'avesse colpito. Ma all'uscita dal centro medico il volto era più sollevato, consapevole che il peggio fosse stato evitato.

"I miei auguri di pronta guarigione a Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica della MotoGP, per l'infortunio subito durante il Gran Premio di Catalunya. Forza Pecco ti aspettiamo presto in pista per farci ancora sognare". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni a proposito dell'incidente avuto dal pilota italiano.