"Pietra miliare", svelata a New York la livrea della nuova Williams FW46

Durante il pomeriggio di oggi, lunedì 5 febbraio, Williams Racing ha svelato la livrea della nuova FW46, la vettura sulla quale i due piloti Alexander Albon e Logan Sargeant fanno affidamento per migliorare i risultati della passata stagione, conclusa con un settimo posto in classifica costruttori alle spalle di Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin e Alpine.

Suggestiva la location scelta dalla scuderia britannica, la quala ha optato per il il Puma Flagship Store, che sorge nelle vicinanze di Central Park a New York. Il colore predominante resta il blu come nella passata stagione, pur con alcune variazioni, con tonalità che passano dal chiaro allo scuro alternandosi al'ormai caratteristico nero diffuso soprattutto nelle zone laterali del muso, nelle ali e nella parte inferiore delle pance: un'area in sostanza "non verniciata", presumibilmente con l'obiettivo di alleggerire di qualche grammo il peso della vettura

Grandi speranze

La fiducia riposta nella nuova monoposto è tanta, come traspare dalle entusiastiche dichiarazioni del team principal James Vowles. "È una pietra miliare significativa svelare la livrea 2024 in un luogo iconico come New York City" , spiega dopo la presentazione. "La FW46 è stata al centro dell'attenzione del team per molti mesi e c'è ancora un enorme impegno da parte di tutti a Grove per realizzare la nostra sfidante per quest'anno" . Dopo anni di delusioni, il settimo posto della passata stagione deve essere un trampolino di lancio per puntare più in alto. "Per proseguire lo slancio della scorsa stagione, con Alex e Logan abbiamo una formazione di piloti in grado di lottare costantemente per i punti e di guidare il nostro sviluppo per il futuro" , dice Vowles.

"Da quando sono entrato a far parte del Williams Racing un anno fa, ho visto questa squadra unire le forze per superare una serie di sfide e conquistare il settimo posto nel Campionato Costruttori, il che ha significato molto per tutte le persone coinvolte. Abbiamo anche dimostrato al mondo che stiamo costruendo le basi per crescere ancora" . "Continueremo a rafforzare la squadra sia dentro che fuori dalla pista attraverso miglioramenti alla nostra infrastruttura, investendo nelle nostre persone e attirando nuovi partner" , promette il team principal della Williams. "La strada è ancora lunga, ma tutti stanno spingendo insieme per creare una nuova storia per questa squadra iconica".

I piloti

"Dopo un anno molto positivo, speriamo di poter sfruttare i nostri progressi e di fare dei buoni passi avanti in termini di prestazioni nel 2024" , dichiara Alexander Albon. "Abbiamo chiesto molto al team e alla fabbrica per portare questa vettura dove merita di stare, e abbiamo anche cambiato leggermente la filosofia della vettura" , spiega, "sono curioso di vedere se possiamo migliorare alcune delle caratteristiche che ha storicamente" . "Sarà necessario un adattamento dello stile di guida, ma sono convinto che sarà un cambiamento in meglio" , auspica il pilota.

"Dopo aver svelato questa fantastica livrea, non vedo l'ora di mettermi al volante della FW46 per continuare a crescere come pilota" , dichiara il compagno di scuderia Logan Sargeant. "Ho avuto una proficua off-season, che mi ha permesso di prepararmi al meglio fisicamente e mentalmente. Ho imparato molte e acquisito esperienze che mi possono solo giovare in questa nuova stagione" , considera ancora. "Tutti a Grove hanno lavorato instancabilmente per consegnare la FW46 durante la pausa invernale" , ci tiene a sottolineare Sargeant, "non potrò mai ringraziarli abbastanza per il loro duro lavoro e per il sostegno che mi hanno dato. Speriamo di poter raggiungere insieme alcuni grandi risultati nel 2024" .

La strada da fare per ritornare al vertice è lunga e difficile, ma la Williams riparte con fiducia verso la nuova stagione.