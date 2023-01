La papera di Donnarumma fa perdere il Psg: l'ironia social sul portiere

Il Psg di Galtier ha iniziato male il 2023. I campioni di Francia in carica, infatti, sono stati sconfitti per 3-1 dal Lens secondo in classifica distante ora solo 4 punti dai parigini. Le reti di Frankowski, Openda e Claude-Maurice hanno permesso ai padroni di casa di avere la meglio sul Psg orfano di Lionel Messi (ancora in vacanza dopo la conquista del mondiale con l'Argentina) e dello squalificato Neymar (espulso per simulazione nel precedente turno di campionato). Il Lens è passato in vantaggio dopo soli 5' grazie alla rete di Frankowski su papera di Gianluigi Donnarumma che nel tentativo di smanacciare un cross proveniente dalla fascia sinistra ha messo la sfera letteralmente sui piedi del giocatore polacco che di sinistro ha siglato la rete del vantaggio dei padroni di casa.

Il vantaggio del Lens, dunque, è stato propiziato da un errore di valutazione di Gianluigi Donnarumma che non ha respinto in maniera precisa il cross, morbido, proveniente dalla sinistra. Sui social, ovviamente, la sua uscita a vuoto non è passata inosservata: "Subito uscita a vuoto e paperata di Donnarumma: Lens in vantaggio", e ancora: "Ci fa prendere gol stupidi, Navas è cento volte meglio di Donnarumma".

I tifosi del Psg, ma non solo, hanno imputato la sconfitta del Psg alla papera di Gigio, in realtà, però, dopo soli 3 minuti la squadra di Galtier aveva poi trovato il pareggio grazie a Ekiteke salvo poi farsi segnare altre due reti dagli avversari nel primo tempo e senza un minimo di reazione nella ripresa dove ci sarebbe stato tutto il tempo per poter recuperare una situzione difficile.

Questa brutta sconfitta di inizio anno porta così il Lens a meno quattro punti dal Psg e fa suonare il campanello d'allarme visto che anche nel precedente match contro lo Strasburgo la capolista aveva vinto a stento e soffrendo contro la penultima della classe. L'assenza di Neymar, per squalifica dopo il rosso rimediato per doppia ammonizione contro lo Strasburgo, la serata negativa di Kylian Mbappé e l'assenza del campione del mondo Lionel Messi hanno inciso e non poco sulla sconfitta rimediata contro la seconda della classe.

Il rientro del brasiliano e dell'argentino saranno importanti per tornare su alti livelli visto che tra oltre un mese tornerà anche la Champions League. Imputare però la sconfitta del Psg a Donnarumma sembra un po' azzardato e anche ingiusto visto che erano appena passati cinque minuti con ancora tutta la partita da disputare. Non è la prima volta, tra l'altro, che l'ex numero uno del Milan viene accusato di essere il colpevole di una sconfitta del Psg anche se ha dimostrato più volte di avere le spalle larghe. Galtier, inoltre, l'ha investito dei gradi da titolare interrompendo così l'alternanza con Keylor Navas che non faceva bene né ai due portieri né alla squadra. Prossimo appuntamento del Psg in Ligue 1, l'11 gennaio contro l'Angers: partita ideale per Donnarumma e il Psg per rilanciarsi in campionato.