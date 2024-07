Ralf Schumacher fa coming out: sui social la foto con il compagno

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo sfondo è un tramonto rosso fuoco, in primo piano il mare e i due protagonisti insieme: è questa la cornice che Ralf Schumacher, fratello dell'indimenticato Michael Schumacher, ha scelto per fare pubblicamente coming-out con una foto pubblicata sul proprio account Instagram assieme al suo compagno. L'ex pilota di Formula Uno nato a Hurth, in Germania, e oggi di 49 anni, ha scritto un breve ma significativo messaggio che ha già ricevuto centinaia di migliaia di like e commenti.

La dedica di Ralf

" La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto ", ha scritto Ralf Schumacher, 49 anni. I due sono stati fotografati di spalle mentre guardano insieme il tramonto sul mare, probabilmente a bordo di una barca, nella prima uscita pubblica. Tra i commenti più significativi c'è quello di suo figlio David nato dal matrimonio con la modella tedesca Cora Brinkmann con la quale è stato sposato dal 2001 al 2015. " Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno con cui senti davvero di sentirti molto a tuo agio e sicuro, non importa che tu sia uomo o donna, io ti appoggio al 100% papà e ti auguro il meglio e congratulazioni".

A svelare il nome del compagno di Ralf e da quanto va avanti la relazione ci ha pensato Carmen Geiss, considerata una delle amiche più intime di Ralf. " Hai il miglior partner, Etienne, che tu possa immaginare. Dopo 2 anni potrai finalmente mostrare il tuo amore al mondo. Conosco Ralf da più di 25 anni ed è sempre stato una grande gioia per me. Sempre liberale, una persona di buon cuore che posso chiamare giorno e notte e soprattutto è sempre stata onesta con me nella sua posizione. Sono felice di essere riuscita a far parte di questo amore e ancora più felice per i due che si sono cercati e trovati, perché amo anche Étienne profondamente" .

La carriera dell'ex pilota

Ralf Schumacher è il fratello del sette volte campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher, e anche lui un ex pilota di successo avendo corso ben 180 gare in Formula 1 e sei vittorie complessive.

Successivamente ha partecipato ad alcune gare giovanili in qualità di capo squadra lanciando anche la carriera del figlio David che oggi ha 22 anni. Dal 2019 è diventato opinionista tv per Sky Germania. Anche alcuni dei suoi colleghi dell'emittente televisiva hanno interagito nel post di Ralf con dei cuori ed emoji d'assenso per la lieta notizia.