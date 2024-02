Scandalo Red Bull, Horner e i messaggi hot alla dipendente. 760 mila euro per il silenzio

Sempre più precaria la situazione di Christian Horner, team principal della Red Bull. L'uomo è infatti finito al centro di un'indagine interna per dei presunti messaggi a sfondo sessuale che avrebbe inviato a una ex dipendente della scuderia austriaca. Il quotidiano olandese De Telegraaf sta rilasciando parecchie indiscrezioni sulla vicenda, che sarebbe più seria di quanto ipotizzato all'inizio. Si parlerebbe addirittura di denaro, offerto alla donna per ottenere il suo silenzio.

Lo scandalo

Secondo quanto riportato dalla stampa estera, tutto è cominciato dalla denuncia di quella che ora è una ex dipendente della Red Bull. La donna ha dichiarato di aver ricevuto per mesi dei messaggi a sfondo sessuale da parte del 50enne, messaggi che sono in suo possesso e che ha presentato come prova a chi di dovere. De Telegraaf ha inoltre verificato dai dati delle app che i messaggi sono stati inviati da Horner.

Un vero e proprio scandalo, arrivato a poche ore di distanza dalla presentazione della nuova RB20. Lo scorso venerdì 9 febbraio Horner è stato ascoltato dai legali inviati dalla Red Bull che lo hanno raggiunto a Londra per interrogarlo sui fatti. Sono state 8 ore di colloquio, al termine delle quali il team principal della Red Bull si è dichiarato innocente. " C'è inevitabilmente una qualche distrazione nella squadra, che però rimane molto unita, e tutti sono concentrati sulla stagione a venire ", ha dichiarato Horner, come riportato da SkyTg24. " C'è un'indagine alla quale mi adeguo e alla quale collaboro pienamente. Ma tutto questo accade sullo sfondo ", ha aggiunto, dicendosi concentrato sulle gare.

Il tentativo di far tacere la donna

A rendere più complessa e seria la vicenda il fatto che, stando ad alcune indiscrezioni, i legali di Horner avrebbero tentato di ottenere il silenzio della donna, offrendole del denaro. Secondo il quotidiano olandese, che è stato il primo a dare la notizia dei messaggi hot, i legali del 50enne avrebbero offerto agli avvocati della ex dipendente l'astronomica cifra di 650mila sterline, ossia 760mila euro, per convincerla a non denunciare la cosa, affinché la questione non arrivasse alla orecchie della scuderia austriaca, che infatti ha aperto un'indagine interna.

Questo presunta offerta, di cui non è stata data conferma, sarebbe avvenuta lo scorso 3 febbraio, quando le due parti si sono incontrate. La vittima, tuttavia, avrebbe rifiutato, scegliendo invece di denunciare.

Su Horner, che fa parte della Red Bull dal lontano 2005, si è quindi abbattuta una vera e propria bufera. A deteriorarsi potrebbero essere non solo i rapporti con la scuderia austriaca (quella thailandese lo starebbe sostenendo), ma anche la relazione con la moglie, l'ex Spice Girl Geri Halliwell, con la quale è sposato dal 2015.