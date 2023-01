Schumacher, foto rubate e offerte ai giornali: ecco cosa è successo

Una persona vicina a Michael Schumacher avrebbe scattato di nascosto alcune foto all’ex campione poi avrebbe tentato di venderle per 1 milione di euro alla stampa.

La notizia è stata tenuta segreta dalla famiglia Schumacher ma a quanto pare tre anni dopo il terribile incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, dalla villa svizzera di Gland (oggi l'ex pilota della Ferrari e la sua famiglia vivono nelle Baleari), erano uscite delle fotografie che l'autore ha tentato di vendere ai giornali. Richiesta respinta da tutte le testate europee a cui era stata fatta.

Le indagini

Secondo quanto riferisce ora la procura di Offenburg, che prima della sospensione delle indagini si era occupata del caso dopo la denuncia della moglie di Schumacher, "una persona sconosciuta, presumibilmente all'epoca caro amico del pilota" , durante una visita nella casa svizzera del tedesco avrebbe scattato di nascosto delle foto del campione disteso sul letto e, sempre secondo gli inquirenti tedeschi, le avrebbe offerte a diverse testate giornalistiche europee chiedendo in cambio una cifra vicina al milione di euro. Dell'autore dello spregevole gesto, una "violazione della sua vita personale e della privacy" , non si conosce però l'identità.

Il caso

Di Schumacher e delle sue condizioni si sa pochissimo. Gli aggiornamenti e le news sullo stato di salute del sette volte campione di Formula 1 sono rarissimi. In uno di questi la moglie Corinna ha rivelato che "Michael c'è, è diverso ma c'è" , in un altro il figlio Mick ha svelato che non può parlare e in un'altra occasione il suo ex team principal ai tempi della Ferrari Jean Todt, ha confessato che guarda insieme a lui le gare di F1.

Nessuno dunque sa in che stato versa oggi. Già, perché le ultime foto pubbliche che lo raffigurano risalgono tutte a prima dell'incidente, visto che nel rispetto della volontà della famiglia non è mai stata pubblicata una sua foto successiva. Alla villa in Svizzera prima, e a quella di Maiorca ora, hanno accesso solo i familiari più stretti, alcuni collaboratori e qualche amico intimo come Jean Todt (gli altri sono Luca Badoer e, probabilmente, lo storico ufficio stampa Sabine Kehm).

Proprio per questo la notizia sulle fotografie che per pochissimo non sono finite sui giornali di tutto il mondo, provoca sgomento e indignazione. Per fortuna chi ha provato a lucrare sullo stato di Schumacher non ci è riuscito.