La rivelazione di Jean Todt: "Guardo le gare di F1 con Schumacher"

A Jean Todt non manca Michael Schumacher e il motivo è uno soltanto: l'ex team principal della Ferrari vede costantemente il sette volte campione del mondo. Il francese in un'intervista rilasciata alla televisione tedesca RTL in occasione del premio Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia che lui, insieme alla famiglia Schumacher, hanno ritirato a nome di Michael si è lasciato sfuggire una confessione (e non è la prima volta che avviene) che lascia qualche speranza ai suoi tanti fan, e non solo, sulle sue condizioni di salute.

"Michael non mi manca perché lo vedo spesso. Ma certo, mi manca quello che facevamo insieme", la confessione di Todt che ha poi ha svelato di guardare le gare di Formula Uno con il sette volte campione del mondo: "Sì, è vero, guardo le gare con Michael".

Sono passati ormai tanti anni da quell'infausto incidente sugli sci che ha di fatto cambiato la vita di Schumi e della sua famiglia. "Ci sono persone intorno a te che sono semplicemente speciali. E in un certo senso Michael è molto speciale. Anche Corinna, Mick e Gina sono diventati speciali per me. Sono diventati una famiglia per me, mia moglie e mio figlio", il pensiero dell'ex team principal della Ferrari prima di salire sul palco di Colonia.

Le rivelazioni di Todt