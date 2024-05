Schumacher, parte dei beni in vendita per pagare le cure: cosa sta facendo la moglie Corinna

Ascolta ora: "Schumacher, parte dei beni in vendita per pagare le cure: cosa sta facendo la moglie Corinna"

Costretta ad agire in questo modo per far fronte alle ingenti spese per la costante assistenza medica e le cure necessarie a tenere in vita Michael Schumacher, la moglie Corinna sta provvedendo a mettere in vendita una parte del patrimonio appartenente al sette volte campione del mondo di Formula 1.

Sono trascorsi oramai più di 10 anni dal 29 dicembre 2013, giorno in cui l'ex pilota della Ferrari fu vittima del tremendo incidente sulle piste da sci della località francese di Méribel che cambiò per sempre la sua vita. Schumi cadde e la sua testa impattò contro una roccia con una violenza tale da rompere il casco che indossava. Operato d'urgenza a Grenoble, fu messo in coma farmacologico per alcuni mesi a causa dei gravi danni cerebrali subiti. Purtroppo le gravi conseguenze riportate non gli hanno permesso di recuperare appieno e, nonostante il grande riserbo tenuto dai suoi familiari, è tenuto in vita da speciali macchinari in uno stato quasi vegetativo.

L'assistenza e le cure costosissime stanno iniziando a pesare in modo particolare, spiega The Sun, secondo cui proprio per far fronte alle spese Corinna avrebbe deciso di iniziare a mettere in vendita parte del patrimonio che ad oggi non viene più utilizzato, come, ad esempio, l'aereo privato. Il quotidiano inglese sostiene che fino a oggi i familiari di Schumi avrebbero speso complessivamente circa 70 milioni di euro, quindi 7 milioni all'anno.

La moglie dell'ex pilota ha per questo motivo messo all'asta una collezione di orologi di lusso, che sono stati venduti a Ginevra proprio nel mese di maggio per una cifra di 4,4 milioni di euro: tra questi anche un rarissimo Patek Philippe modello 1948 battuto a 2,5 milioni. Anche il jet privato, oramai da tempo inutilizzato, è stato ceduto per 31,6 milioni di euro, così come alcuni immobili di pregio come una villa in Norvegia e la residenza di famiglia sul lago di Ginevra.

Con quei proventi Corinna ha acquistato la villa di Maiorca un tempo di proprietà del presidente del Real Madrid Florentino Perez e tutti i terreni circostanti, con l'obiettivo di continuare a curare e proteggere al meglio la privacy del marito: qui presumibilmente si celebreranno nell'intimità della famiglia le nozze della figlia del campione, Gina.

A proposito delle attuali condizioni di salute di Schumacher non si sa nulla, l'ultima nota della famiglia risale al 2019: "Potete stare certi che si trova nelle migliori mani e che stiamo facendo tutto quanto è umanamente possibile per aiutarlo" , scrissero su

"Vi preghiamo di comprendere se stiamo seguendo i desideri di Michael e manteniamo nella privacy un argomento così sensibile come la salute, come è sempre stato in passato".

Facebook i congiunti del campione.