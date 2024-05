Michael Schumacher, all'asta la sua collezione di orologi di lusso

Bisogna fare un salto nel passato fino al 1994, anno in cui Michael Schumacher vinse la sua prima gara nel mondiale di Formula 1 al volante della Benetton B194: per celebrare questa ricorrenza, in occasione del suo trentesimo anniversario, Christie's ha messo all'asta otto meravigliosi orologi di grande pregio provenienti dalla collezione del pilota tedesco.

"Christie's esprime un sincero ringraziamento alla famiglia Schumacher per la fiducia accordataci e per il desiderio di condividere questi capolavori dell'orologeria, con altri appassionati collezionisti di tutto il mondo" , ha dichiarato con grande orgoglio il responsabile degli orologi per la celebre casa d'aste in Europa e negli Stati Uniti, Rémi Guillemin.

Un modo per omaggiare il fenomeno di Hürth, ripercorrendo attraverso questi modelli alcuni significativi momenti della sua vita e della sua carriera. Prima di finire all'asta a Ginevra, insieme ad altre prestigiose collezioni, gli orologi hanno fatto un piccolo tour a Taipei e New York per essere mostrati ai potenziali acquirenti. Sono tre i modelli più esclusivi, unici e prestigiosi del lotto, in particolar modo i due che sono stati regalati a Michael Schumacher dall'allora team principal della Ferrari nonché suo grandissimo amico Jean Todt.

Il più costoso della collezione, di valore stimato tra 1,1 e 2,1 milioni di euro, è un Vagabondage 1 sviluppato da F. P. Journe. Si tratta di un dono fatto al pilota da Todt nel 2004, come emerge chiaramente dalla dedica incisa sul movimento in oro 18 carati: "2004 - Jean Todt for my dear friend Michael Schumacher" . Il modello, a movimento manuale, si contraddistingue per il caratteristico quadrante rosso Ferrari: l'orologio mostra il numero 7, e le sette V che rappresentano le vittorie di Schumacher nel campionato mondiale, il suo caratteristico casco da pilota e l'inconfondibile stemma del cavallino rampante.

Oltre che essere un modello personalizzato, si tratta di uno dei primi esemplari mai realizzati di Vagabondage 1. In realtà fu lanciato nel mercato durante il 2006, ma il pilota già lo portava al polso anni prima.

Personalizzato e di enorme pregio anche il cronografo automatico Audemars Piguet Royal Oak in oro bianco a 18 carati, di valore compreso tra 160 e i 260 mila euro. Si tratta pure in questa circostanza di un regalo di Jean Todt: l'anno è il 2003, e l'occasione è il Natale. Incise nel retro le date dei 6 mondiali vinti fino al allora dal pilota tedesco, due con la Benetton e quattro con la Ferrari: in calce la dedica, "J. Todt pour M. Schumacher".

Sul fronte argentato compaiono simboli legati alla carriera di Schumacher: nel quadrante dei secondi il logo della Ferrari, nel contatore dei 30 minuti 6 stelline a rappresentare i titoli mondiali e infine sul quadrante che registra le 12 ore il casco da corsa del pilota tedesco.

Altro prestigioso orologio in vendita il Rolex Cosmograph Daytona Paul Newman, uno dei modelli più ricercati dai collezionisti di tutto il mondo.

Cronografo in acciaio inox con movimento manuale prodotto nel 1971, è uno dei Rolex Daytona vintage, con referenza 6262, più rari: il suo valore si aggira tra i 210 e i 410mila euro.