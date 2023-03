F1, Vasseur contesta le critiche alla Ferrari: "Noi bersaglio dopo una sola gara"

La Ferrari vuole reagire dopo le delusioni del primo Gp stagionale in Bahrain e per coinvolgere tutti nel piano d'azione il team principal, Frédéric Vasseur, ha tenuto una riunione tecnica a Maranello insieme con Charles Leclerc e Sarlos Sainz, tutti gli uomini della gestione sportiva.

"Un'occasione per discutere dello scorso fine settimana, delle sfide che abbiamo affrontato e del futuro che ci attende" , si legge sul profilo Twitter della Scuderia, in un post accompagnato da immagini che mostrano Vasseur e i piloti sorridenti. Intanto parlando con il giornalista Jean-Michel Desnoues di AutoHebdo, il team principal della Ferrari ha abbassato i toni, descrivendo un contesto più calmo di quello raccontato.

La questione addii

Il primo argomento riguarda proprio i cambi avvenuti all'interno della scuderia. Nei test era avvenuta una piccola rivoluzione con la sostituzione del capo delle strategie Inaki Rueda. In pochi, però, immaginavano un cambiamento più profondo, con le recenti dimissioni di David Sanchez. Vasseur spiega: "Credo sia inevitabile. Ci sono persone che erano molto vicine a Binotto e di conseguenza hanno preferito andare via. Ma non mi sento preoccupato o dispiaciuto. E immagino che altre persone si siano preoccupate per il loro futuro". Smentite anche le illazioni su possibili tensioni coi vertici del Cavallino: "Personalmente non ho problemi, ho ben chiaro il mio progetto e lo realizzerò. Sono in contatto ogni giorno con John Elkann e Benedetto Vigna, so bene cosa si aspettano da me. Ho mezzi e potere decisionale come non ho mai avuti altrove: ecco la verità".

Le critiche

I risultati della prima gara stagionale hanno sollevato qualche perplessità sulla competitività della Ferrari tra gli appassionati. Vasseur, però, contrattacca di fronte allo scetticismo: "Il Gp del Bahrain è stato positivo per certi aspetti e negativo per altri. Faccio fatica a capire come mai la squadra sia diventata un bersaglio dopo una sola gara. Guardando la correlazione dei dati tra la simulazione e la pista, siamo convinti di essere sulla strada giusta". Anche per questo motivo è importante compattare la squadra: "Ho chiesto a tutti di restare concentrati sulle prestazioni e di trovare soluzioni ai problemi di affidabilità. Il campionato è lungo". Parole che suonano come un messaggio rivolto a ferraristi e avversari.

Date e orari del Gp di Arabia Saudita

Nel weekend è il programma il secondo appuntamento del mondiale di F1, con il GP di Arabia Saudita. si parte venerdì 17 marzo con le prime prove libere alle 14.30, mentre alle 18.00 si svolgerà la seconda sessione. Sabato, invece, ci saranno le prove libere 3 alle 14.30 con le qualifiche previste alle ore 18.00.

L'appuntamento con la gara è fissato invece domenica 19 marzo alle ore 18. Il GP verrà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8 a partire dalle 21.30