Sprint a Marc. Pecco, 2° in griglia

Bocciatura nel sabato di Assen per Francesco Bagnaia. Nel decimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, prove libere e qualifiche erano state quelle dell'illusione per il centauro della Ducati ufficiale: veloce con il passo e secondo nel time-attack, alle spalle del solito Fabio Quartararo (Yamaha) alla quarta pole della stagione. Marc Marquez in seconda fila col quarto tempo e si pensava potesse essere un segnale. Il Cabroncito, però, ha messo d'accordo tutti nella Sprint. «Vittoria importante perché non ero il più veloce». Queste le parole dell'asso nativo di Cervera, che demoralizzano ulteriormente i rivali e la classifica recita: +43 sul fratello Alex e +117 su Bagnaia. Solita festa della famiglia Marquez, con Alex (2°) quasi più nel ruolo di scudiero. In tutto questo, Pecco è affondato negli enigmi di un'anteriore che dall'inizio del 2025 lo sta condizionando.

Il quinto posto nella Sprint, alle spalle anche di Marco Bezzecchi (Aprilia) e di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), sono un boccone amaro da mandar giù. «Sto cercando di adattarmi a una moto lontana dal mio stile di guida, che è il limite più importante. Ci sto provando in tutti i modi», ha dichiarato. Tv: Gp alle 14 Sky, diff. 16,05 Tv8