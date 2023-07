Sul circuito di Monza rombano i motori delle hypercar: sei Ferrari in gara

La storica vittoria ottenuta dalla Ferrari 499P alla 24 ore di Le Mans ha acceso i riflettori del grande pubblico sul FIA World Endurance Championship che da oggi, venerdi 7 luglio, sarà in scena, con il sesto round, all’autodromo internazionale di Monza. La lotta per i titoli di endurance 2023 è entrata nel vivo in tutte e tre le categorie. Nella classe delle hypercar, erano in pochi a credere in una Ferrari subito competitiva. Dopo 5 gare, 3 al termine, Toyota, leader della categoria regina, si trova con soli 18 punti di vantaggio su Ferrari. Tuttavia, nella classe LMP2, la lotta per il Titolo è ancor più serrata: solo quattro i punti che separano il Team WRT dai recenti vincitori di Le Mans, Inter Europol Competition.

Trentasei le vetture che si daranno battaglia sul circuito brianzolo. 5.793 chilometri di lunghi rettilinei. Le hypercar qui possono raggiungere i 318 km all'ora. Quasi il 60% di ogni giro viene percorso con l'acceleratore a tavoletta. Ad ogni lap, i piloti delle hypercar, sono chiamati a cambiare marcia 36 volte. Freni e pneumatici vengono messi alla frusta. L’ingresso alla prima chicane, specie nei primi giri, potrebbe essere la causa di incidenti e conseguenti stravolgimenti di classifica. 12 dei 108 piloti in gara a Monza saranno italiani. Sei le vetture di Maranello in gara: due Ferrari 499P hypercar e quattro Ferrari 488 GTE Evo. Nella categoria hypercar a Monza la griglia di partenza vedrà lo stesso numero di vetture di Spa-Francorchamps per un totale di 13 iscritti e una novità assoluta: la Porsche 963 della Proton Competition, gestita da privati.

Per i tifosi di casa ci saranno altri tre piloti italiani nella categoria hypercar e tutti correranno per la Ferrari AF Corse. Antonio Fuoco, che ha già ottenuto la pole in due occasioni in questa stagione, gareggerà con la Ferrari 499P numero 50. Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi si alterneranno al volante della gemella con il numero 51, la stessa che il mese scorso ha ottenuto una memorabile vittoria a Le Mans insieme al britannico James Calado. Toyota Gazoo Racing con le due hypercar Toyota GR010 Hybrid ha già vinto tre delle quattro gare del WEC in questa stagione ma, dopo la sconfitta di Le Mans, la squadra giapponese sarà desiderosa di aumentare il vantaggio sulle inseguitrici verso il Titolo 2023. Tra i piloti, è l'equipaggio della Toyota GR010 Hybrid #8 (Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa) ad avere un vantaggio di 15 punti sulla Ferrari #51. Terzo incomodo è Cadillac che in questa stagione si è confermata all’altezza delle vetture di vertice nella classe regina.

L'affidabilità della Serie V.R ha permesso al Brand USA di conquistare due podi in questa stagione. Nella classifica piloti hypercar, la vettura #2 guidata da Alex Lynn, Earl Bamber e Richard Westbrook è attualmente terza, a 12 punti dalla Ferrari. Dopo l'ottima prestazione a Le Mans il mese scorso, che ha visto ad un certo punto della gara il costruttore francese in testa, Peugeot TotalEnergies cerca il salto di qualità. Sarà in Italia con due hypercar Peugeot 9X8. Il team è quinto in classifica, a 19 punti dalla Porsche che occupa il quarto posto. Il Glickenhaus Racing, battente bandiera americana, cercherà di replicare le ottime prestazioni ottenute a Monza lo scorso anno con la hypercar Glickenhaus 007 #708 guidata da Romain Dumas, Olivier Pla e Nathanael Berthon. A completare l'elenco degli iscritti in questa categoria Floyd Vanwall Racing, dove Tristan Vautier ha sostituito Tom Dillmann sulla Vanwall Vandervell 680. In LMP2, Andrea Caldarelli è stato chiamato a sostituire Mirko Bortolotti.

Tra le altre novità Giedo Van der Garde e Ben Hanley in sostituzione temporanea dei piloti di United Autosport Felipe Albuquerque e Tom Blomqvist, impegnati in una gara IMSA. Alla vigilia della 6 Ore solo quattro punti dividono i due leader della LMP2, con il Team WRT che precede Inter Europol Competition al secondo posto. United Autosports è, invece, terza a 20 punti da WRT, leader della categoria. In LMGTE Am Corvette Racing è in testa alla classifica con 133 punti conquistati grazie a tre vittorie e un secondo posto. Tra gli inseguitori, solo tre punti separano il secondo posto di ORT by TF e l'equipaggio tutto al femminile delle Iron Dames, attualmente in terza posizione.

L'azione in pista prenderà oggi, mentre le qualifiche si svolgeranno sabato 8 luglio dal primo pomeriggio. La bandiera della 6 Ore sarà sventolata alle 12.30 di domenica da Dindo Capello, Gran Maresciallo ufficiale dell'evento. È possibile seguire tutte le attività tramite l'app ufficiale di FIA WEC. In alternativa, la gara in diretta TV su Eurosport 2 in Europa, per i fan italiani che non possono essere presenti a Monza, su Sky Sport Action.