Svelato il poster ufficiale del Gran Premio F1 di Imola

Il poster di presentazione del Formula 1 Qatar Airways Gran Premio del Made In Italy e dell'Emilia-Romagna, in programma dal 19 al 21 maggio nell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, avrà come protagoniste tre monoposto italiane. Si tratta della Ferrari, dell'Alfa Romeo e dell'AlphaTauri, che sfrecciano su uno sfondo rosso e nero lasciando dietro di sé una scia tricolore rossa bianca e verde, in onore della bandiera del nostro Paese, poco al di sopra della scritta "Imola23 Passione Pura".

Il poster è stato realizzato dall'Automobile club d'Italia (Aci) nel pieno rispetto delle linee guida internazionali tracciate da Formula 1, con un'attenzione particolare a una serie di elementi che sottolineano il senso di appartenenza nazionale. "Tre auto italiane, simbolo di eccellenza tecnologica dell'automobilismo e di design Made in Italy, corrono in diagonale fornendo un’immagine di potenza e velocità, lasciandosi dietro le scie tricolori a rappresentare il Paese su una folla di tifosi esultante" , si legge infatti nel comunicato con cui Aci presenta il poster ufficiale del Gran Premio. Nella parte bassa del cartellone, su sfondo bianco, sono riprodotti inoltre i profili stilizzati dei principali monumenti delle più importanti città dell'Emilia Romagna, "che descrivono ciò di cui gli italiani vanno fieri: bellezza, tradizione, arte e cultura".

"Il claim 'Passione Pura', oltre a indicare il sentimento più potente che ispira i veri appassionati di questo sport, sottolinea il piacere intenso per tutto ciò che esprime l’italianità, l'eccellenza dei prodotti dei territori, la capacità delle imprese di trasformare le materie prime in prodotti il cui stile è riconosciuto in tutto il mondo" , si legge ancora nella nota.