Ufficiale l'addio alla Red Bull di Newey, Maranello lo aspetta

La Ferrari si dà qualche pennellata di azzurro per fare l’americana e celebrare a Miami i suoi 70 anni negli States. Poteva osare di più, la storia lo permetteva, ma pazienza. Conta di più il fatto che quelle rosse stiano attirando anche Adrian Newey dopo aver conquistato Lewis Hamilton. Il divorzio del genio dalla Red Bull ora è ufficiale. Dopo 19 anni lascerà la squadra con cui ha vinto 7 Mondiali piloti (6 Costruttori) e non ha ancora finito. Annuncerà presto il suo futuro, ma a questo punto sarebbe sorprendente non vederlo nel 2025 a Maranello, un luogo di cui conosce bene l’importanza, considerando che ci è stato spesso con le sue Ferrari storiche.

Certo questa Ferrari che si sta costruendo un dream team che ricorda quello montezemoliano, sta diventando un po’ ingombrante, tanto che la Mercedes ha deciso di farla sbattere fuori da WhatsApp.

Provate a inserire l’emoji della macchinina rossa in un messaggio e vedrete che diventerà una Mercedes nera... Un golpe che ha scatenato l’ira di tanti ferraristi. Tutto nasce dall’accordo di sponsorizzazione tra WhatsApp e Mercedes, celebrato a inizio settimana con un mega show a New York dove Hamilton ha guidato una monoposto sulla Fifth Avenue, proprio accanto ad una mini auto a forma di emoji. La nuova emoji è stata proiettata anche sull’Empire State Building. Insomma Meta (dal 2014 proprietaria dell’app) e Mercedes hanno fatto le cose davvero in grande per pubblicizzare la partnership. Dall’inizio dell’anno il pulsante radio sulle Mercedes di Hamilton e Russell porta il simbolino della app di messaggistica più usata nel mondo occidentale. Non bastava. Sbarcando a Miami WhatsApp e Mercedes hanno fatto le cose in grande cancellando la macchinina rossa dai nostri telefoni.

Contenti loro. Non basterà certo a cancellare la storia perché come diceva Enzo Ferrari se chiedete a un bambino di disegnarvi un’auto ve la disegnerà sempre rossa. Ieri, oggi e pure domani. Magari con qualche striscia azzurra in questo weekend di Miami dove la Scuderia risponde comunque alla guerra degli sponsor annunciando il mega accordo con HP che andrà ben oltre i loghi sulla carrozzeria (sulle SF-24, ma anche sulla vettura di Maya Weug nella F1 Academy e su quelle iscritte al mondiale e-sport), ma diventerà partner tecnologico dell’azienda.

Magari ci aiuterà a rimettere le automobiline rosse nei nostri messaggi o almeno a darci la possibilità di sceglierla come facciamo con il colore della pelle o dei capelli.