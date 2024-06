Valentino Rossi si ritira dalla 24 Ore di Le Mans: ecco cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Sfumano i sogni di gloria per Valentino Rossi alla 24 ore di Le Mans. L'ex campione di MotoGP, al debutto sul leggendario Circuit de la Sarthe, è stato costretto a ritirarsi questa notte. Poco prima dell'una, l'omanita Ahmad Al Harthy, che si trovava nella top five della classe inferiore LMGT3, ha terminato la sua gara nella ghiaia. Non potendo ripartire, l'equipaggio del team belga WRT ha dovuto gettare la spugna. Un duro colpo per Valentino Rossi e i componenti del suo team, che puntavano a un posto sul podio.

La ricostruzione

La gara era partita bene per Valentino e la sua BMW M4 con il numero 46. Dopo delle qualifiche non straordinarie (chiuse con il 12° tempo), il team del campione di Tavullia aveva chiuso una prima parte di gara molto positiva. Sfruttando la pioggia, Maxime Martin, era riuscito a raggiungere la seconda posizione, poi difesa senza troppe difficoltà da Al Harthy.

Poi è arrivato il turno di Valentino, messosi al volante poco prima delle 20. Nei 30 giri percorsi è stato davvero costante come non mai, girando sempre sul piede dei 4'00" / 4'01", senza mai commettere un errore e ottenendo la miglior tornata in 4'00"460 risultando il secondo più veloce dell'equipaggio, dato che Martin ha avuto il passaggio di riferimento in 3'59"663.

El momento en el que Valentino Rossi debuta en carrera en las 24 Horas de Le Mans.



El crossover entre el piloto más importante de la historia de MotoGP y la que, para mí, es la carrera automovilística más importante del mundo. pic.twitter.com/mBonMvjCSr — Rubén Carballo (@Ruben_DXT) June 15, 2024

Era da poco passata la mezzanotte a Le Mans, dunque poco dopo le 8 ore di corsa, quando Valentino ha lasciato il volante ai compagni. Evidentemente la pioggia battente aveva reso molto scivolosa la pista e Al Harthy, uscito poco prima dai box per dare il cambio alla guida al terzo pilota, ovvero il belga Maxime, ha pagato probabilmente il fatto che i pneumatici fossero freddi. Il pilota dell'Oman ha capito subito che non sarebbe mai riuscito a tenere la macchina in pista dopo essere andato largo in una chicane.

More huge drama as the #46 BMW (yep Valentino Rossi’s car) crashes out of the #LeMans24!



Driver at the time Ahmad Al Harthy is ok ✅



@24hoursoflemans pic.twitter.com/pcR17qYNz8 — Autosport (@autosport) June 15, 2024

"L'ho persa! Ho perso la macchina!" , ha urlato in radio mentre finiva sulla ghiaia e poi si scontrava con le barriere dopo il ponte Dunlop, con la vettura che si girava dopo l'impatto danneggiando il radiatore. A quel punto era ormai impossibile la riparazione in tempi rapidi e il team è stato costretto al ritiro.

Grande rammarico ma anche la conferma delle potenzialità del team che potrà riprovarci a Le Mans, già dal prossimo anno. Conoscendo la voglia di primeggiare di Valentino, viene naturale pensare che tornerà al più presto in pista per conquistare vittorie prestigiose.