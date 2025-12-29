Movida, diciotto giovani denunciati per droga, armi e codice della strada

Proseguono i servizi interforze disposti in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicati al controllo delle aree limitrofe alle discoteche milanesi e nelle zone della movida notturna. Nella scorsa notte i controlli hanno riguardato la zona di Corso Como e l'area della stazione "Porta Garibaldi", particolarmente frequentata da giovani che raggiungono la città per concentrarsi nei luoghi del divertimento. Le operazioni sono state finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, a verificare la sicurezza dei locali in relazione al rispetto della normativa antincendio e sui limiti delle emissioni rumorose. I controlli sono stati inoltre finalizzati alla tutela dei minori, alla verifica del rispetto delle norme in materia di somministrazione di alcolici, assicurando al contempo il presidio nelle aree di interesse per prevenire risse e condotte predatorie legate alla vita notturna. Inoltre, sin dalla serata di giovedì 25 dicembre scorso la Polizia di Stato, sulla base delle indicazioni espresse dal Comitato Provinciale, ha svolto mirati servizi antirapina nelle zone maggiormente frequentate dalla cittadinanza e dai turisti, per impedire episodi delittuosi contro la persona e contro il patrimonio. Nel corso delle attività in questione, che hanno visto il coinvolgimento di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Milano, dei Vigili del Fuoco, di personale sanitario e dell'Ispettorato del Lavoro, sono state controllate complessivamente 743 persone, di cui 360 italiani e 383 stranieri.

Otto le persone accompagnate per l'identificazione presso la Questura e 10 i denunciati per violazioni in materia di armi, codice della strada, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Controllati anche 10 esercizi commerciali che sono stati multati per irregolarità in cui sono state sequestrate sostanze stupefacenti.