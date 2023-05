La Murgia vola subito in vetta

La classifica ha magicamente ripreso vita nelle ultime settimane. Ed era ora perché il lunghissimo periodo di stanca precedente poteva far preoccupare sull'andamento delle librerie e dell'editoria in generale. In vetta arriva alla velocità della luce Michela Murgia con il suo nuovo Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi (Mondadori) che esordisce con quasi 21mila copie. Il romanzo, ma sarebbe più corretto parlare di racconti che si incrociano, che affronta il tema della crisi e del cambiamento nella vita delle persone, era molto atteso dallo zoccolo duro dei lettori della Murgia, la notizia della malattia della scrittrice ha probabilmente fatto da ulteriore volano. Vedremo come andrà il libro nelle prossime settimane, ma c'è da aspettarsi una buonissima tenuta. Come spesso accade quando il biografico (un biografico tragico, in cui tutti tifiamo per Murgia) si intreccia bene con la finzione letteraria.

Al secondo posto resiste da par suo, continuando a macinare moltissime copie, il romanzo postumo di Lucinda Riley che chiude il ciclo delle «Sette sorelle». Atlas. La storia di Pa' Salt (Giunti editore) scritto con Harry Whittaker convince questa settimana altre 16mila e novecentosettantatré lettrici. Potrebbe giocarsi con quello della Murgia il titolo di libro dell'estate. Esordio col botto anche per la giovane Erin Doom, di cui ormai conosciamo il volto grazie alla trasmissione di Fabio Fazio. Anche l'autrice, la più venduta del 2022, con il suo Stigma (Magazzini Salani) ha buone chance di giocare la partita per il libro più venduto dell'estate e forse anche quella per il libro più venduto dell'anno (ma dovrà vedersela con il principe Harry e il suo Spare). Per il momento ferma l'asticella a 12mila e novecentoquarantaquattro copie, al terzo posto.

Esordio anche al quarto posto. Si tratta del giallista Maurizio De Giovanni con Sorelle. Una storia di Sara (Rizzoli) che supera le 10mila e seicento copie. Ed era un bel po' davvero che in classifica non c'erano quattro libri sopra le 10mila copie.