Achille Lauro e Celeste Dalla Porta: è solo lavoro o c’è qualcosa in più?

Alla Milano Fashion Week un arrivo in coppia ha suscitato curiosità da parte dei presenti e non solo. Achille Lauro e Celeste Dalla Porta sono arrivati insieme alla sfilata di Dolce & Gabbana. I due, seduti l’uno affianco all’altro come mostra la foto pubblicata dal settimanale Chi, secondo alcune indiscrezioni pare che siano stati insieme tutto il tempo con atteggiamenti di complicità.

La coppia si è conosciuta l’anno scorso, poco dopo che Dalla Porta ha ottenuto grande successo rivestendo i panni della protagonista del film di Sorrentino, Parthenope.

Successivamente Achille Lauro l’ha contattata e le ha chiesto di prendere parte al videoclip di Incoscienti Giovani, la canzone che ha portato a Sanremo quest’anno e con cui si è classificato settimo. Da lì pare sia nata una bella amicizia o forse anche qualcosa in più.

Infatti l’artista ha avuto per l’attrice sempre belle parole, spiegando che le ricorda le “musei dei registi del passato” e poi dicendo che “non solo incarna la musa, ma incarna ogni grande amore”. Allo stesso modo pare sia stata propria lei ad ispirarlo per il videoclip della canzone che ora è disco di platino. In questo breve filmato i due erano già apparsi molto complici ed infatti erano iniziati ad insinuarsi dei dubbi sul fatto che tra la coppia ci potesse essere qualcosa in più.

Sulla possibile liaison, finora, nessuno dei due ha rotto il silenzio: né confermando, né smentendo. Ciò che è certo è che entrambi risultano single, ma soprattutto accomunati dagli stessi interessi: l’arte e ancor di più la musica ed il cinema.

Dunque non è da escludere che tra i due

artisti non ci sia solo amicizia, ma per avere risposte più certe bisognerà aspettare che si mostrino nuovamente insieme in pubblico, soprattutto perché entrambi sono molto riservati per ciò che riguarda la loro vita privata.