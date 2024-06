Addio ad Alessandra Valeri Manera. Suoi i testi delle canzoni di Cristina D'Avena

Ascolta ora 00:00 00:00

Lutto a Mediaset, è scomparsa all'età di 67 anni l'autrice tv e paroliera Alessandra Valeri Manera. Era diventata nota per aver scritto i testi delle canzoni più famose di Cristina D'Avena ed era poi diventata responsabile della programmazione per ragazzi delle reti del Gruppo Mediaset.

La sua carriera

Alessandra era nata a Milano il 21 novembre 1956 e dagli anni '80 aveva iniziato a lavorare a Mediaset. È stata autrice di centinaia di testi per sigle di cartoni animati e canzoni per bambini come Occhi di gatto, L'incantevole Creamy e Magica Doremì. È stata lei a comprendere e valorizzare il talento di Cristina D'Avena già negli anni '80. Ma non solo, nella sua carriera è stata curatrice dei programmi più noti per bambini e ragazzi, come Bim Bum Bam e Ciao ciao.

La stessa Cristina D'Avena, l'ha sempre ricordata in varie interviste tra cui una a La Stampa: " Ho iniziato questa vita davvero per caso con la sigla di Bambino Pinocchio ma a quella ne seguirono altre 730. Il pubblico ha gradito quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, una quarta e Alessandra Valeri Manera, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha scoperta creando tutta la macchina" .

L'enorme successo degli "anime" in Italia

Manera aveva capito, con una visione innovativa, la potenza degli "anime giapponesi" diventati poi un grandissimo successo in Italia. Sempre lei era stata poi anche la co-ideatrice e produttrice dei telefilm con protagonista sempre Cristina D'Avena. Nel corso della carriera ha inoltre scritto i testi di alcune canzoni per lo Zecchino d'Oro.

Con i suoi programmi e i testi, ha fatto sognare intere generazioni di bimbi, molti ora diventati grandi e ancora legatissimi alle canzone come dimostra il successo di Cristina D'Avena. “ Credo di avere avuto la più grande fortuna che uno possa avere. Per magia mi sono trovata seduta a una scrivania come responsabile della fascia ragazzi di Mediaset ", raccontava lei stessa parlando della sua esperienza lavorativa.

Il saluto di Mediaset

Anche Mediaset ha voluto ricordarla con un comunicato di

L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri, i dirigenti e tutti i collaboratori di Mediaset partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di Alessandra Valeri Manera

saluto: "".