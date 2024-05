Addio a Duane Eddy, il chitarrista amato dai Beatles

Si è spento all'etàdi 86 anni il chitarrista statunitense Duane Eddy, che, con il suo caratteristico vibrato, ebbe un'influenza fondamentale sul rock'n'roll degli albori, ispirando lo stile di musicisti come George Harrison e Bruce Springsteen. È morto martedì per un tumore in un ospedale di Franklin, nel Tennessee. A darne notizia, solo il primo maggo, la moglie Deed Abbate tramite il New York Times.

La sua carriera

Considerato tra i primi guitar hero della storia del rock, ha inciso nella sua carriera più di 50 dischi e ne ha venduti oltre cento milioni in tutto il mondo. Nel 1994 fu inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Era nato il 26 aprile del 1938 a Corning, New York, ma cresciuto in Arizona, aveva iniziato a suonare la chitarra quando aveva solo 5 anni. A 16 aveva già formato una piccola band, Jimmy and Duane, con cui si fece subito notare in una stazione radio in Arizona, dove si era trasferito con la famiglia, dal produttore discografico Lee Hazlewood.

Nel novembre 1957, a 19 anni pubblicò il suo primo singolo da solista Movin' n' Groovin, prodotto da Hazlewood. Il disco non ottenne grande successo posizionandosi negli ultimi posti della Hot100. Si rifece l'anno dopo, quando arrivò al 6° posto della hit parade con Rebel Rouser un brano martellante pubblicato dalla Jamie Records di Filadelfia.

Gli anni '50 rappresentarono per lui l'apice del successo con brani strumnentali che diventarono delle vere icone di un epoca. Oltre a Rebel Rouser anche l'energica Peter Gunn. Negli anni '70 si trasferì in California, dove iniziò a concentrarsi sull'attività di produttore e autore di colonne sonore per poi trasferirsi a Nashville nel 1986, quando ridusse gli impegni in studio e dal vivo, affermando di poter vivere comodamente dei diritti d'autore.

Amato dai Beatles

Fu uno dei chitarristi più amati dai Beatles, tanto che dopo lo scioglimento della band, sia Paul McCartney che George Harrison collaborarono con lui. Paul nel brano Rockestra Theme, inciso con i suoi Wings nel 1978, mentre il secondo suonò nell'album omonimo del 1987 che segnò il ritorno in sala di registrazione di Eddy.

Il suo genio

Con il suo modo di suonare, Eddy ha aperto nuove strade nella musica rock con uno stile di chitarra riverberante che è diventato noto come twang. Allo stesso modo ha svolto un ruolo fondamentale nell'affermare la chitarra elettrica come strumento musicale predominante nel rock 'n' roll. Nella sua carriera si è cimentato in generi musicali diversi, dal country al blues, al jazz, mantenendo però un suo stile e negli anni '60 si è esibito spesso con il suo gruppo musicale The Rebels.

All'album di debutto Have Twangy guitar-Will travel (1958), ne seguirono molti altri i più noti e amati: Songs of hour heritage (1960); Duane Eddy in person (1963); Surfin (1963); Duane A-Go-Go (1965); Duane does Dylan (1965); Duane Eddy (1987). Nel 1986 ha vinto un Grammy Award per il brano Peter Gunn.

Molti dei suoi brani sono stati utilizzati in colonne sonore di film come Natural born killers diForrest Gump di