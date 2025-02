Alessandro Martire: “la mia musica si fonde armoniosamente con la natura”

Alessandro Martire (Credits Michele Vanossi)

Abbiamo avuto il piacere di incontrare il pianista Alessandro Martire e di assistere a un suo concerto dal titolo “Ice Waves Experience” - che si è svolto rigorosamente all’aperto sulle sponde innevate del Lago Palù, in Valmalenco (recentemente si è esibito anche a Cortina d’Ampezzo). L’evento ha offerto agli spettatori un’esperienza unica, con la musica del pianista che si fondeva armoniosamente con l’ambiente naturale circostante (il compositore comasco è noto per le sue performance innovative che integrano musica e natura). L’ingresso all’evento era su prenotazione obbligatoria, con una donazione libera destinata a supportare il progetto “Infinity Sound”, volto a valorizzare le potenzialità delle persone con disabilità.

Alessandro Martire è un pianista e compositore italiano di fama internazionale. Ha iniziato il suo percorso musicale all’età di 11 anni (nel 2012, ha studiato composizione new age al Berklee College of Music di Boston, perfezionando le sue competenze sotto la guida del Maestro Giusto Franco) sviluppando una passione per il pianoforte che lo ha portato a creare una fusione unica tra musica classica contemporanea, pop, minimalismo e generi crossover.

Nel 2015, ha pubblicato il suo primo album, “Melodia di vita”, esibendosi in prestigiose sedi internazionali, tra cui la New Musical Art Philharmonic Hall di Mosca. I Ha ideato il “Floating Waves Concert”, un concerto su una piattaforma galleggiante sul Lago di Como, utilizzando un pianoforte curvo chiamato “Waves”, progettato in collaborazione con artisti

locali. Nel 2019, ha fondato il “Lake Endless Joy Festival”, un festival volto a promuovere il territorio comasco attraverso iniziative culturali internazionali. La sua discografia include album come “Flames of Joy” (2016) e “Luminous Gardens” (2025). Il “pianista della natura ” ha intrapreso numerosi tour mondiali, esibendosi in teatri e sale da concerto in Europa, Russia, Asia e America; tra qualche settimana la sua tournée prenderà il via anche in Australia. Nel 2017, ha firmato un importante accordo editoriale con Ultra International Music Publishing e, nel 2019, con Carosello Records.

“Mi piace suonare -all’aperto in montagna, sul lago, sulle scogliere perché spesso i miei brani nascono grazie all’ispirazione che mi arriva dagli elementi della natura”.

Parallelamente agli studi musicali, Martire nel 2016 ha conseguito una laurea in relazioni internazionali presso l’Università degli Studi di Milano dimostrando un impegno verso una comprensione più ampia del mondo. Il pianista si è raccontato in questa videointervista esclusiva per ilGiornale.