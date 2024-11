Alfa al Forum di Milano: "Ospiti, musica e un grande party"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il concerto evento di febbraio, torna questa sera, 25 novembre, al Forum di Milano, Alfa, in un concerto che assomiglia ad una grande festa. 24 anni e già, Andrea De Filippi -questo il suo vero nome- ha alle spalle una carriera di tutto rispetto, grazie al suo "bellissimissima <3" hit dell'estate, ma anche ad un modo di fare musica trasversale che coinvolge tutti.

Il tour

L'esperienza di Sanremo, il circuito delle radio e le sue hit che corrono veloci e vengono ascoltate a ripetizione, sono gli ingredienti che hanno portato Alfa a immergersi fin dall'inizio nella dimensione del live, in una serie di tour che hanno visto quasi tutte le date sold out, compresa quella di stasera al Forum. Sul palco - anticipa il cantante - con lui ci saranno molto ospiti, grandi amici che hanno voluto condividere questo suo momento particolarmente felice. Una soddisfazione che parte da lontano, quando Alfa salì per la prima sul palco del Fabrique a Milano, e nei tour successivi ha ritrovato le stesse persone che da quella data hanno continuato a seguirlo.

Le parole del cantante

" Per questo mio ritorno al Forum sto preparando un live completamente diverso rispetto a quello di febbraio , diciamo che abbiamo preso le misure e porteremo sul palco il concerto nella sua massima forma. La band si è allargata, saremo in 9 sul palco, ci sarà un level up dal punto di vista di luci e grafiche e suonerò anch’io. Sono molto orgoglioso del lavoro che stiamo facendo e non vedo l’ora di tornare sul palco . - racconta soddisfatto - Questo 2024 è stato un anno molto importante nella mia carriera e il pensiero di chiudere il tour nei palazzetti a Milano, dove tutto è partito, mi emoziona molto ".

Tutti i numeri di Alfa

• Per comprendere il successo di Alfa, basta soltanto guardare ai numeri da capogiro che in pochissimo tempo è riuscito a raggiungere. 550 mila iscritti al canale Youtube e oltre 1.8 milione di follower su TikTok, conta oltre 795 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 265 milioni di views su Youtube. Ma ancora; le sue canzoni sono state condivise in oltre 500 mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto 1 quintuplo disco di platino (“bellissimissima <3”), 1 quadruplo disco di platino (“Cin Cin”), un doppio disco di platino (“Vai!”), 6 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”, “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”, “San Lorenzo”, “Ci sarò”), e 10 dischi d’oro.

• Il suo canale Youtube, nell’ultimo anno, ha totalizzato 121 mln di views.

• Il suo brano di esordio del 2019, “Cin Cin”, ha collezionato oltre 137 milioni di stream (entrando in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global di Spotfy). Il video del brano conta ad oggi oltre 31 milioni di visualizzazioni su YouTube, ed è uno dei primi Vertical Video in Italia.

• Il suo primo tour: “Benvenuti a Wanderlust – Il primo tour non si scorda mail”, è risultato tutto sold out, nonostante l'interruzione dovuta all'emergenza Covid ad inizio 2020.

• Il 24 febbraio 2024, parte, dal Forum di Milano (già sold out), “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR”, il suo primo tour nei palazzetti che tocca successivamente le città di Padova, Torino, Napoli, Bari e Firenze.

• Il 18 ottobre è uscito su tutte le piattaforme digitali e in radio “il filo rosso”. Il video del brano ha debuttato 1° in tendenza su Youtube e 2° in classifica FIMI, totalizzando 4 milioni di stream nella prima settimana di uscita. Il 18 novembre, il filo rosso è stato certificato disco d’oro.