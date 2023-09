Bruce Springsteen ha l'ulcera, rinviati i concerti: "Ho il cuore spezzato"

Doccia fredda per i fan americani di Bruce Springsteen, che erano pronti a vederlo nuovamente sul palco in una serie di concerti in Nord America. Il cantautore statunitense ha rinviato tutti i concerti del tour al prossimo anno a causa dell'ulcera peptica, che lo tormenta da settimane. "Questioni di prudenza", hanno sottolineato dal suo staff per non creare allarmismi, annunciando la riprogrammazione delle trenta date ancora in cartellone.

Dopo il lungo tour europeo, che lo ha portato in giro per gli stadi da aprile a luglio, Bruce Springsteen aveva annunciato a sorpresa nuove date in Nord America. 31 show dal vivo che lo avrebbero impegnato fino al 12 dicembre. Lo scorso 7 settembre, però, il cantante è stato costretto a un improvviso stop per problemi di salute. L'ulcera peptica, per la quale si stava curando già da tempo, sembrava averlo costretto a rinviare solo i concerti in programma a settembre, ma nelle scorse ore l'entourage dell'artista ha diramato una nota stampa, che ha gelato i fan.

Bruce Springsteen, tour rinviato al 2024

" Bruce Springsteen ha continuato a riprendersi costantemente dall'ulcera peptica nelle ultime settimane e continuerà il trattamento per tutto il resto dell'anno su consiglio del medico", si legge nel comunicato stampa pubblicato sui canali social dell'artista: "Tenendo presente questo, e per abbondanza di prudenza, tutte le rimanenti date del tour 2023 di Bruce Springsteen e The E Street Band saranno posticipate al 2024". Tutto da rifare, insomma, con un nuovo cartellone da riprogrammare per intero per l'inizio del prossimo anno. Le nuove date del tour americano del Boss verranno annunciate nei prossimi giorni, ma l'organizzazione ha già fatto sapere che i luoghi rimarranno gli stessi della tournée iniziale.

Il messaggio di Bruce Springsteen