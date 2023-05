Concerto di Springsteen confermato: ancora polemiche

È tutto pronto a Ferrara per il concerto di Bruce Springsteen, ma le polemiche non si placano. Il Boss è finito sulla graticola social per la decisione degli organizzatori di confermare l'evento nonostante la tragedia registrata a pochi chilometri da distanza a causa dell'alluvione. Si sono aperti con cinque ore di ritardo i cancelli del parco urbano Giorgio Bassani, ma il dibattito riguarda unicamente la scelta di non rinviare l'appuntamento a data da destinarsi. "Vista l'enorme complessità, non può prevedere rinvii o annullamenti dopo aver coinvolto migliaia di lavoratori, e che vede confluire in città migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo, che hanno comprato un biglietto aereo, una stanza d'albergo per diversi giorni e si organizzano da tempo per raggiungerci" , la spiegazione del sindaco Alan Fabbri, non sufficiente secondo parte del popolo social.

Caos social per il concerto di Springsteen

Molti utenti hanno posto l'accento sulla presenza dei 150 volontari della Protezione civile impiegati per il concerto di Springsteen, braccia che avrebbero potuto fornire un contributo più importante in altre zone dell'Emilia-Romagna. "Davanti ai morti e ai paesi sommersi nel fango il concerto di Ferrara stona. Una volta si andava a spalare e aiutare chi era sommerso nel fango non a cantare e ballare spensierati nella stessa zona" , il j'accuse della giornalista Tiziana Ferrario, seguito da un coro di proteste: "Hanno annullato il GP di Imola per l'alluvione ma non il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara... perché?", "Non ci sono parole! Una regione in ginocchio, morti, sfollati, città e campagne devastate e a Ferrara canta Bruce Springsteen? Contano solo i soldi, bellezza!", "Un concerto senza senso in un momento terribile".