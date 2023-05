Incidente al concerto per Bruce Springsteen: cosa è successo sul palco

Dopo le polemiche sul concerto di Ferrara, il Boss torna a fare parlare di sé. L'artista sta proseguendo il suo tour mondiale e nella tappa di Amsterdam ha avuto un piccolo incidente sul palco mentre stava cantando uno dei suoi brani più famosi. Niente di grave per Bruce Springsteen, che è stato prontamente soccorso ma intanto il video della sua caduta è diventato virale su Tik Tok e altre piattaforme social.

Reduce dal concerto di Ferrara, che lo ha fatto finire al centro di una brutta polemica per il mancato appoggio alle popolazioni colpite dall'alluvione, Bruce Springsteen sta proseguendo il suo tour in Europa con la E Street Band. L'ultima tappa è stata ad Amsterdam ed è qui che il Boss è stato vittima di una rovinosa caduta a terra.

Cosa è successo sul palco

Il concerto alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam era in pieno svolgimento. Springsteen stava suonando il celebra brano "Ghosts" proprio davanti al pubblico delle prime file, quando ha deciso di tornare nelle retrovie del palco, dove si trovavano i musicisti della E Street Band. Mentre stava salendo i tre scalini che dividevano il palco basso da quello superiore, però, il Boss ha messo male un piede, inciampando in un gradino e cadendo. Il cantante è riuscito a salvare la chitarra dalla rovinosa caduta e si è girato sulla schiena rimanendo per alcuni secondi a terra. Ad aiutarlo a rialzarsi sono arrivati il chitarrista e due fonici, che erano presenti sotto e dietro al palco.

L'ironia di Springsteen dopo la caduta

Grazie ai tre soccorritori Bruce Springsteen si è rimesso in piedi e, con la faccia sorridente ma un po' imbarazzata per l'accaduto, ha ripreso in mano il microfono e ha scherzato che il pubblico presente al concerto " Buona notte a tutti ", ha gridato, scatenando la reazione divertita dei suoi sostenitori. Poi è tornato a cantare, portando a termine lo show. La scena è stata ovviamente immortalata dal molti fan presenti al concerto e condivisa sui social network, dove il filmato della sua caduta è diventato letteralmente virale in brevissimo tempo. Non è la prima volta che il Boss ha un incidente sul palco durante il suo tour 2023. Poche settimane fa, il cantante aveva colpito un fonico con la sua chitarra. Springsteen aveva lanciato lo strumento sul palco a fine concerto, colpendo l'uomo, che fortunatamente non ha riportato conseguenze per l'incidente.