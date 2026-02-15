Andrea Bocelli torna all’Ariston: sarà il superospite della finale di Sanremo

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo e proprio oggi, in occasione del collegamento in diretta con il salotto di Domenica In, il direttore artistico Carlo Conti ha condiviso con il pubblico un grande annuncio: Andrea Bocelli sarà il superospite della finale della kermesse dedicata alla musica italiana. Il cantante, meritevole di aver portato l’Italia in giro per il mondo grazie alla sua voce e al suo talento, sarà sul palco del teatro Ariston nella serata di sabato 28 febbraio, quando poi verrà annunciato il vincitore o la vincitrice del festival della musica italiana. Durante il collegamento con Domenica In, con il mare a fargli da cornice, Carlo Conti ha dato voce alla sua gioia nell’essere riuscito a ingaggiare un artista del calibro di Andrea Bocelli che, proprio grazie ai tanti successi collezionati nel corso della sua carriera, è un artista sempre molto impegnato e, dunque, molto difficile da incastrare in una data specifica.

Inoltre per Carlo Conti la presenza di Andrea Bocelli al Festival di Sanremo è anche un modo per omaggiare colui che ha contribuito a rendere il festival un vero e proprio fenomeno di cultura, Pippo Baudo. Il nuovo direttore artistico, infatti, ha detto che Andrea Bocelli “insieme con Laura Pausini e Eros Ramazzotti fa parte di tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell’Ariston. È una soddisfazione perchè quest’anno il festival è dedicato proprio a Pippo”. Una dedica quantomeno dovuta per ricordare il conduttore scomparso lo scorso agosto. Fu infatti proprio Pippo Baudo a credere per primo al giovane cantante e tenore toscano: nel 1994 Bocelli vinse la sezione nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano Il mare calmo della sera. L’anno successivo salì sul palco dell’Ariston tra i big, presentando il brano Con te partirò, diventato un vero e proprio inno della canzone italiana di qualità.

L’ultima volta che Bocelli è salito sul palco del teatro Ariston è stato nell’ormai lontano 2019, quando duettò con Claudio Baglioni sulle note del già citato Il mare calmo della sera, prima di partecipare alla serata delle cover insieme al figlio Matteo Bocelli con il brano Fall on me. Bocelli, come riporta l’Ansa, ha dichiarato che “il palco sanremese è per me come un album di ricordi.” Memorie che Bocelli ha poi potuto arricchire con numerose esperienze che hanno confermato il suo talento e lanciato la sua carriera.