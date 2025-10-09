Arriva "Tim new music night’, prima serata in esclusiva su TimVision con Tiziano Ferro il 23 ottobre

Nasce ‘TIM New Music Night’, il nuovo format firmato TIM dedicato alla musica live e agli esclusivi party di release degli artisti più amati in Italia. Un’esperienza unica che porta i fan a contatto diretto con i protagonisti della scena musicale, in esclusiva su TimVision e, per alcuni fortunati clienti TIM, anche dal vivo.



Primo appuntamento il 23 ottobre con uno degli artisti simbolo della musica italiana contemporanea: Tiziano Ferro. In una serata-evento a Milano, trasmessa su TimVision, il cantautore presenterà in anteprima, a poche ore dall’uscita sugli store prevista per il 24 ottobre, alcuni brani inediti del nuovo album ‘SONO UN GRANDE’. Il disco è stato anticipato dal singolo ‘Cuore rotto’, che per due settimane consecutive si è posizionato al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

Inoltre, grazie al concorso ‘TIM New Music Night’, i clienti TIM avranno la straordinaria opportunità di essere invitati al party esclusivo, solitamente riservato agli addetti ai lavori, per vivere in prima persona un’esperienza musicale irripetibile e respirare l’energia delle grandi occasioni. Ogni giorno, dal 9 al 17 ottobre, si potrà partecipare sull’app My TIM all’estrazione degli ingressi esclusivi.

‘TIM New Music Night’ sigilla la vicinanza di TIM al mondo della musica ed è parte della campagna di comunicazione del Gruppo 'La forza delle connessioni' che aiutano a superare le distanze, diventano relazioni umane e trasformano gli eventi in esperienze indimenticabili, grazie a nuove forme di intrattenimento digitale e dal vivo.