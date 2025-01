Ascolti, il record di Radio24

Ascolta ora 00:00 00:00

Stavolta gli applausi vanno a Radio24. L'altro giorno sono usciti i dati di ascolto (gli ultimi rilevati da Ter prima dell'avvio di Audiradio e del ritorno delle radio Rai) e l'emittente del Gruppo Sole 24 Ore è l'unica a crescere su tutti i parametri con i migliori risultati di sempre. Ed è l'ottava radio più ascoltata d'Italia con 2 milioni 391mila ascoltatori nel giorno medio. Al primo posto, sempre nel giorno medio, rimane Rtl 102.5 con 5 milioni 708mila ascoltatori, tallonata sempre più da vicino da Rds a 5 milioni 222mila. «Il sistema composto da Rtl 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia viene ascoltato ogni giorno da 7.959.000 milioni di italiani» certifica il presidente del gruppo, Lorenzo Suraci. Nello stesso tempo Radio Mediaset (ossia 105, Radio Montecarlo, Radio Subasio, R101 e Virgin) si conferma il primo gruppo con il 20% di ascoltatori nel quarto d'ora medio dalle 6 alle 24. Sempre da sottolineare, a mio parere, il grande risultato di Radio Deejay con 4 milioni e 965 ascoltatori (terzo posto) e la leggera crescita di Radio Capital sulla quale tante voci si sono rincorse. Infine un dato complessivo che vale la pena segnalare.

Complessivamente la radio non perde ascoltatori come fa comodo dire. A parte l'anomalia del 2023 (dovuta a una modalità di rilevazione poi vietata), gli ascolti del 2024 sono 35.077.000, mentre nel 2017 erano 35.464.000. In sostanza, una flessione minima.