Al Bano compie 80 anni: le sue 7 canzoni più amate

È tra i cantanti italiani più amati nel mondo, ha scritto pagine importanti della storia della musica italiana con i suoi brani e con la sua voce unica, ma c’è ancora tanto, tantissimo da fare. Al Bano Carrisi compie oggi 80 anni – anzi, quattro volte 20 anni, come dice l’artista di Cellino San Marco – l’occasione per rendere il giusto omaggio a una carriera semplicemente straordinaria. I numeri parlano da soli: più di 25 milioni di dischi venduti nel mondo, per un totale di 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino.

Con lo spirito contadino sempre vivo – continua a produrre vino e olio nella sua Cellino San Marco – Al Bano fa parte dell’Olimpo della musica italiana e si è sempre contraddistinto per la sua enorme personalità. Ha affrontato la popolarità con la testa sulle spalle, anche quando i giornali di gossip inondavano le pagine con la sua storia d’amore con Romina Power. Ha sempre preso posizione sui temi scottanti tra politica e attualità, a costo di risultare scomodo. Un’unica stella polare, la libertà. Questo compleanno speciale ci consente di riavvolgere il nastro del percorso di Al Bano e di andare a riascoltare le sue 7 canzoni più amate.

Nel sole (1967)

“Nel sole” rappresenta il primo grande successo di Al Bano, a due anni dal primo disco “La strada/Devo dirti di no”. Una canzone che mette in luce la sua inimitabile voce e che genera grande entusiasmo tra gli addetti ai lavori, pronti a puntare sul “nuovo Claudio Villa”. Qualche mese più tardi, “Nel sole” diventa un film con protagonisti Al Bano e Romina Power, un incontro che si trasformerà in amore…

Pensando a te (1969)

“Pensando a te” è un altro grande successo della prima fase di carriera di Al Bano. Come “Nel sole”, valorizza la sua voce, una canzone da brividi che brilla per armonia e potenza, tanto da conquistare il Disco per l’estate e i vertici delle classifiche musicali di quell'anno.

Felicità (1982)

Nel 1974 comincia la stabile collaborazione tra Al Bano e Romina, un sodalizio artistico che esplode nel 1982 grazie a “Felicità”, brano arrivato secondo al festival di Sanremo. Questa rientra sicuramente tra le canzoni più conosciute dell’artista pugliese, complice il suo ritornello inconfondibile e il testo piuttosto semplice.

Ci sarà (1984)

Dopo il secondo posto del 1982, Al Bano e Romina Power festeggiano la vittoria al festival di Sanremo nel 1984 con “Ci sarà”. Ritornello che rimane subito in testa, ottima amalgama tra le due voci e un ritmo accattivante. Il successo è internazionale, come testimoniato dalle versioni tradotte in inglese e tedesco.

Nostalgia canaglia (1987)

I tormenti che la nostalgia più dare al centro di “Nostalgia canaglia”, altro tormentone firmato dal duo Al Bano-Romina. Terzo posto al festival di Sanremo in un’edizione ricordata soprattutto per le aspre polemiche legate alla partecipazione alla kermesse della Power in piena gravidanza.

È la mia vita (1996)

Terminato il sodalizio artistico e soprattutto l’amore con Romina Power, Al Bano torna a lavorare come solista e la sua voce torna a risplendere. Uno dei tanti esempi è “È la mia vita”, brano arrivato al settimo posto al festival di Sanremo.

Nel perdono (2007)

Uno dei migliori risultati raggiunti da Al Bano a Sanremo risale al 2007, con il secondo posto raggiunto con il brano “Nel perdono”, scritto tra gli altri da Renato Zero e dal figlio Yari Carrisi. Una canzone profonda, intensa e valorizzata dalla voce del maestro di Cellino San Marco.