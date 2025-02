Il bel "viaggio con Elisabetta"

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è una atmosfera di gioiosa pacatezza nell'ora di In viaggio con Elisabetta, in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su Rai Isoradio. Il merito è soprattutto di Elisabetta Ferracini (nella foto), nome consolidato visto che ha debuttato come attrice nel 1991 nella serie di Italia 1 Chiara e gli altri e come conduttrice televisiva nel 1994 con Pippo Baudo . In viaggio con Elisabetta è sostanzialmente un dialogo con l'ospite e con gli ascoltatori, un dialogo che non ha mai i contorni aggressivi o sarcastici che tanta radio ci obbliga a subire ogni giorno. La situazione del traffico stradale è ovviamente uno dei fili conduttori del programma, ma il «focus» sono le interviste a personaggi con i quali il dialogo è divertito, talvolta scanzonato, sempre curioso. Ad esempio venerdì scorso sono arrivate prima la fashion blogger Ida Galati, che ha commentato alcuni look di Sanremo (vedi quello di Serena Brancale) e poi Rocío Muñoz Morales, che «adoro Lucio Corsi» e ha parlato del suo debutto al Manzoni di Roma con Il cappotto di Janis.

E così, puntata dopo puntata, ospite dopo ospite, In viaggio con Elisabetta illumina un piccolo squarcio di positività dedicato agli ascoltatori. A fare la differenza sono il ritmo della «chiacchiera» e l'eloquio agilissimo della Ferracini che si adatta bene a ogni intervista. Insomma, un'ora che vola via, e diventa davvero una simpatica compagna di viaggio.