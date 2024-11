Il bello stile di Cecilia Songini

Ascolta ora 00:00 00:00

A fare la differenza in radio è spesso la vocazione internazionale, specialmente oggi, in una fase sempre più ripiegata sul provincialismo autoreferenziale. In questo quadro brilla Cecilia Songini (nella foto), milanese classe 1994, che porta folate di rock e glamour su Radiofreccia (dove conduce Electric Ladyland) e su Rtl 102.5 dove dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 è a Password con Nicoletta Deponti e Fulvio Giuliani, uno dei programmi di punta della radio più ascoltata d'Italia. Nata e cresciuta con il rock, Cecilia Songini ha un bel modo di fare le interviste con gli artisti internazionali, e si è capito anche durante l'edizione degli Mtv Europe Music Awards a Manchester di qualche settimana fa. Ha un punto di vista personale e un bel garbo complice nel porre le domande, oltretutto con un buon inglese, cosa assai rara anche in radio. Nel complesso, ha un'attitudine molto «british» e parla una lingua che è a suo agio con il dizionario dei social ma non scade mai nel becerume di facile presa. E questa forse è una delle ricette per la radio del futuro.

In sostanza, mantenersi lontani dalla volgarità di tanta di tv e di quasi tutti i social network sarà decisivo per un media troppo spesso livellato verso il basso. E nello stile di Cecilia Songini (e purtroppo di pochi altri giovani) ci sono probabilmente gli ingredienti per questa nuova rinascita.