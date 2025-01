Bello svelare la radio ai ragazzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'iniziativa che coinvolge gli studenti delle scuole (in questo caso del Lazio) in un percorso formativo e culturale dedicato alla figura di Guglielmo Marconi (foto) e alla sua invenzione della radio. Continua il progetto di Rai Radio Kids, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Marconi - La giovane storia del wireless, tra educazione, arte e innovazione, pensato per rendere la storia delle comunicazioni wireless accessibile e interessante per le nuove generazioni. Rai Radio Kids andrà nelle scuole e presenterà lo spettacolo dal vivo Big Bang Live, una performance che mescola musica, tecnologia e divertimento per coinvolgere i ragazzi in un viaggio unico nel mondo delle comunicazioni. Lo spettacolo sarà accompagnato dalla partecipazione speciale di Armando Traverso e dai pupazzi DJ e Krud, che renderanno l'esperienza ancora più coinvolgente.

L'appuntamento di apertura è previsto per mercoledì 29 gennaio a Roma all'Istituto Comprensivo di Roma dove i ragazzi assisteranno a uno spettacolo che li porterà a scoprire il legame tra scienza, arte e comunicazione, mentre il 24 febbraio sarà la volta dell'Istituto Comprensivo Ennio Morricone, dove il live speciale Big Bang continuerà a stupire e a ispirare gli studenti. Rai Radio Kids si impegna, attraverso iniziative come questa, a promuovere l'educazione scientifica e tecnologica, stimolando pensiero critico e curiosità.