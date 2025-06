Biglietti di Elodie a 10 euro: cosa c'è dietro il "link segreto" che ha mandato il concerto sold out

Ascolta ora 00:00 00:00

Sui social da giorni gira quella che i profani potrebbero considerare una "leggenda metropolitana": l'esistenza di un "link segreto" per acquistare i biglietti a 10 euro per i concerti di Elodie. In realtà è tutto vero e questi biglietti circolano già da settimane sia per lo stadio Maradona di Napoli che per San Siro a Milano. Per altro, i concerti di Elodie non sono nemmeno gli unici per i quali è possibile acquistare biglietti a prezzi così scontati, e non si tratta nemmeno di una novità assoluta per il mercato musicale italiano. Tuttavia, ora in tanti stanno gridando al sold out "tarocco", accusando la cantante, o chi per lei, di aver fatto circolare biglietti a prezzi stracciati per riempire lo stadio e avere in questo modo un riscontro pubblicitario positivo. Ma è davvero così?

La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Esistono effettivamente dei "link" non pubblici che sono in realtà dei codici sconto che non dovrebbero diventare di dominio pubblico ma che sono destinati a sponsor, staff, collaboratori e parenti. Biglietti di cortesia, si direbbe, che possono essere acquistati a prezzo ridotto ma che non sono ufficialmente in vendita sui canali ufficiali, proprio per la loro straordinarietà. Però è successo che sia a Milano che a Napoli qualcuno ha fatto circolare questi codici e, come spesso accade in questi casi, una volta che soluzioni di questo tipo escono da un giro "protetto" è facile che diventino di dominio pubblico. Basta che avvenga un inoltro, poi un altro e un altro ancora e la diffusione diventa massiva. Alcuni suppongono che possa essere stato qualcuno di interno a far circolare i codici sconto per raggiungere il sold out ma si tratta di una possibilità remota, nonostante è plausibile pensare che ci sia stato comunque un traino per riempire gli stadi che, altrimenti, non sarebbero stati così occupati.

I prezzi base dei biglietti, infatti, partono da minimo 50 euro e non tutti possono permettersi di spendere una cifra di questo tipo per un concerto, soprattutto perché il target è spesso molto giovane.

Quel che è certo è che, come è ben noto, non è l'artista a scegliere il prezzo del biglietto dei suoi concerti, quindi accusare Elodie, e metterla alla gogna, è un esercizio di web hate pressoché inutile ma, purtroppo, sempre più comune. Ma è comprensibile la rabbia di chi li ha pagati a prezzo pieno.