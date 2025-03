Bugo pronto all'addio: ultimo cancerto e via anche dai social

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo aveva annunciato dicembre scorso e in questi mesi non ha cambiato idea: Cristian Bugatti, in arte Bugo, si esibirà presto per l'ultima volta, e oltre ad abbandonare il palco sparirà anche dai social network. Questa la decisione presa dal cantautore e artista italiano, pronto ad andare in scena in un live il prossimo primo aprile, in quella che sarà la sua ultima volta.

" Alcatraz, Milano sarà il mio ultimo concerto. Nessun bis, nessun 'forse' e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte ", aveva scritto Bugo sulle sue pagine social, sconvolgendo numerosi follower. L'evento, dal provocatorio titolo: Mi sono rotto i co****ni...ma per fortuna che ci sono io, si terrà il prossimo primo aprile all'Alcatraz di via Valtellina, a Milano. Questo titolo è il prodotto di una fusione fra uno dei vecchi successi del cantante e il disco di sua ultima pubblicazione.

In un'intervista concessa a Rockit, portale online che lo ha sempre seguito, Bugo ha confermato la sua volontà di chiudere questa lunga ed importante esperienza dell sua vita. Per chi volesse assistere al suo ultimo spettacolo, pare che alcuni biglietti siano ancora acquistabili.

A inizio di questo mese, Buga ha parlato ancora una volta dello show, affermando che ci saranno delle fantastiche sorprese. " La decisione è definitiva: ultimo concerto, ultimo disco, scomparirò anche dei social. È come se fossi morto artisticamente. Quello che ho avuto l'ho cercato, l'ho voluto ", ha dichiarato nell'intervista. " Non mi lego alle cose, mi lego alle persone, che in questo caso sono mia moglie e i miei figli ".

Insomma, tutto fa pensare a un ritiro in piena regola. " Questa cosa delle views sta diventando una roba ridicola.

Schifoso. Bruttissimo tutto. Io amo gli Oasis, ma il tour di reunion è inconcepibile, è il segnale che il rock è morto"

Sembra che se non ho un milione di views non ci sia qualità", ha spiegato, senza trattenere l'armarezaza. ", ha concluso.