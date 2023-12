La caduta e la frattura, disavventura per Caterina Caselli: "Fate attenzione"

Brutta disavventura per Caterina Caselli, che dovrà trascorrere il Natale con un tutore al braccio destro a causa di una rovinosa caduta che ha provocato la frattura dell'omero. La cantante e produttrice discografica modenese è inciampata suitubi utilizzati per occultare i cavi elettrici che alimentano l'illuminazione dell'albero installato nella Galleria del Corso di Milano.

A spiegare ai suoi numerosi followers cosa le è accaduto è la stessa Caterina Caselli, che ha lasciato un post sul profilo Instagram per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute e porgere gli auguri di buone feste. "Ieri alle 2.26 sono passata in Galleria del Corso" , esordisce la cantante sul celebre social, " e praticamente sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l'albero che sono coperti da una specie di montagnetta scura, nera. C'è anche una striscia quasi invisibile gialla. Che cosa mi è successo? Che io sono inciampata guardando l'albero, sono caduta e mi sono rotta l'omero" . "Sono praticamente con questa camicia di forza che devo tenere per un mese" , ha voluto ironizzare la cantante modenese, riferendosi all'ingombrante tutore che è costretta a portare al braccio destro.

Un caso, il suo, non isolato, dato che numerosi altri passanti hanno rischiato di cadere rovinosamente a terra proprio a causa della presenza dei copri cavi elettrici evidentemente non segnalati in modo adeguato. Ecco perché la Caselli ci ha tenuto a mettere in guardia chiunque si trovi a passare per la Galleria del Corso di Milano vicino all'albero di Natale. "Però quello che volevo dirvi è 'fate attenzione'. Perché mentre ero per terra e aspettavo l'autoambulanza, ho visto che un sacco di altre persone che inciampavano proprio lì" , spiega la produttrice discografica, "quindi fate veramente attenzione perché può essere pericoloso, insomma, io per un mese ora devo stare così".