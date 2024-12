Come cambia l'ascolto radio

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cambio è epocale e chissà quali ripercussioni avrà sull'equilibrio radiofonico. Dal 2025 gli ascolti delle singole emittenti cambiano. La società Audiradio (che ha come soci Era, Upa e Una) ha infatti aperto le adesioni per le rilevazioni degli ascolti radiofonici. L'indagine verrà condotta su di un campione rappresentativo della popolazione di riferimento e si avvarrà di una rilevazione censuaria tramite Sdk, per i contenuti on demand delle radio iscritte. In poche parole, l'indagine è composta da tre distinti Stream. Il cosiddetto «Stream A1» è basato su 80.000 casi rappresentativi dell'universo di riferimento, permette di misurare l'ascolto lineare delle emittenti locali nel «Quarto d'ora Medio», la durata dell'ascolto, gli ascoltatori nel «Giorno Medio» e nei «Sette Giorni». «Stream 2», basato su 40.000 casi rappresentativi dell'universo di riferimento, realizzato da Ipsos nel complesso misura l'ascolto lineare delle emittenti locali nel «Quarto d'ora Medio», la durata dell'ascolto, gli ascoltatori nel «Giorno Medio» e nei «Sette Giorni». Infine «Stream B» basato su 80.

000 casi rappresentativi permette di misurare l'ascolto lineare delle emittenti nazionali nel «Quarto d'ora Medio», la durata dell'ascolto, gli ascoltatori nel «Giorno Medio» e nei «Sette Giorni». Come si capisce, un sistema complesso che consentirà a tutti - appunto come solito - di gridar vittoria a ogni rilevazione.