"Cancellati i concerti", Michael Bolton operato per un tumore al cervello

Una notizia ha sconvolto il mondo della musica e tutti i fan del cantante statunitense Michael Bolton, che ha rivelato tramite i propri canali social di aver subito un " intervento chirurgico d'urgenza ", poco prima di Natale. Il cantante, che ha compiuto da poco 70 anni, ha vinto due Grammy e venduto più di 75 milioni di dischi in tutto il mondo. Spiega che gli era stato diagnosticato il tumore proprio alla vigilia di Natale ed è stato orperato d'urgenza qualche giorno dopo.

Come sta ora

Bolton si sta riprendendo dalla delicata operazione, ma ha fatto sapere che si prenderà una lunga pausa dai concerti live annullando tutti quelli del 2024. " Voglio iniziare augurando a tutti un felice e sano anno nuovo! Voglio anche condividere che il 2023 ha finito per presentarmi delle sfide davvero inaspettate. Poco prima delle vacanze, si è scoperto che avevo un tumore al cervello, che richiedeva un intervento chirurgico immediato. Grazie alla mia incredibile squadra medica, l'operazione è stata un successo. Ora mi sto riprendendo a casa e circondato dall'enorme amore e sostegno della mia famiglia ".

Niente concerti dal vivo

Il post continua così: " Per i prossimi due mesi dedicherò tempo ed energie al mio recupero, il che significa che dovrò prendermi una pausa temporanea dal tour. È sempre la cosa più difficile per me deludere i miei fan o posticipare uno spettacolo, ma non ho dubbi che sto lavorando duramente per accelerare il mio recupero e tornare presto a esibirmi. Sono più che grato per tutto l'amore e il sostegno che mi avete generosamente dimostrato negli anni. Sappiate che i vostri messaggi positivi li tengo nel cuore e appena possibile vi aggiornerò. Tanto amore sempre ".

Tanti i messaggi social

Sono stati molti i messaggi di incoraggiamento arrivati dai fan, ma anche da tanti personaggi del mondo dello spettacolo rimasti sconvolti dalla notizia che era stata tenuta segreta fino a dopo l'operazione ritenuta particolarmente delicata. I tumori al cervello infatti, anche se benigni, sono particolarmente pericolosi sia per la pressione che provocano nell'area, creando crisi epilettiche, sia per la rimozione visto che possono toccare zone importanti che regolano la parola o la mobilità.