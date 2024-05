Caos all’Eurovision. Israele arriva in finale grazie ai voti dell’Italia

È in pieno svolgimento l’edizione del 2024 dell’Euroivision che, quest’anno, si svolge a Malmo. E nel mentre si attende la finale di sabato che, eccezionalmente, sarà trasmessa in prima serata su Rai Uno, si contano le polemiche per quanto è avvenuto su Rai Due dopo la semi-finale del 9 maggio. Di fatti, come da programma, in tv nel corso della serata di ieri, si sono visti sul palco i 15 cantanti che si contendevano la finale. A cui hanno partecipato anche i finalisti di Francia, Spagna e Italia. Al di là di alcune performance al limite del trash, pochi sono stati gli artisti dell’Eurovision che hanno brillato. Come l’Austria, ad esempio. Senza contare la bravissima Angelina Mango che, come da pronostico, si è fatta valere sul palco. Ma la notizia non è solo questa. Di fatti, tra i cantanti che hanno passato la semi-finale c’è anche Eden Golan che canta per Israele. La giovane donna, nonostante i fischi e le critiche, è salita sul palco e si è portata a casa il lascia-passare per la finale. Ma il merito non è solo della sua ballad e della performance in sé. Da come si legge in rete, Israele ha vinto grazie ai voti dell’Italia.

Eden Golan, prima ancora di esibirsi all’Eurovision, è stata travolta da diverse polemiche. All’annuncio c’è stato anche un sit-in di protesta a Malmo in cui è stata vista anche Greta Thunberg. E inoltre, durante le prove, Eden Golan è stata fischiata dal pubblico in platea che, prontamente, è stato allontanato dalla sicurezza. Un’atmosfera per nulla semplice da gestire, eppure durante la puntata del 9 maggio, non ci sono stati intoppi. Le polemiche sono scoppiate dopo. Come ha riportato l’account di Eurovision Discord, sarebbe stata proprio l’Italia l’ago della bilancia. Dal nostro Paese ci sarebbe stata una percentuale di voti pari al 39,31% per Israele. Al secondo posto, invece, c’è il Belgio. “ Il fatto ancora più strano è che, secondo le norme dell’Eurovision, non è legale diffondere le percentuali di voti. La Rai ha rivelato i risultati del televoto accidentalmente – si legge sui social -. La televisione italiana tradizionalmente comunica sempre i risultati del televoto. Ciononostante, un anno fa la Rai non rivelò le percentuali prima della gran finale ".

La Rai rischierebbe una misura disciplinare. È attesa una nota da parte della divisione intrattenimento che chiarirà quello che è avvenuto ieri sera. Con queste percentuali, risulta chiaro che Israele possa essere la favorita alla vittoria finale. Precedentemente, i bookmaker non avevano inserito Eden Golan neanche tra le prime cinque.

In questa top 5 c’è invece la nostra Angelina.