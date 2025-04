Carlos Santana sviene sul palco, rinviato in concerto in Texas. Come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

Hanno fatto il giro del mondo le immagini esclusive pubblicate dal sito americano TMZ, che immortalano Carlos Santana su una barella mentre viene trasportato in ospedale. Il celebre chitarrista americano è stato ricoverato in una clinica di San Antonio a causa di un malore, che il musicista ha accusato durante le prove tecniche che anticipavano il suo concerto a San Antonio. Live che è stato cancellato.

Cosa è successo sul palco

A dare notizia delle condizioni di salute di Santana è stato il suo manager, Michael Vrionis, che attraverso un comunicato ufficiale: " È con profondo dispiacere che devo informarvi che lo spettacolo di questa sera a San Antonio è stato posticipato. Il signor Santana si trovava sul posto per prepararsi al concerto quando ha avuto un malore che è stato identificato come disidratazione. Per estrema precauzione e per tutelare la salute del signor Santana, è stato deciso che la scelta più saggia fosse rinviare lo show" . A causare lo svenimento, dunque, è stata la disidratazione, un problema con il quale Carlos Santana si era già trovato a combattere in passato e non problemi al cuore per i quali fu operato nel 2021.

Il precedente nel 2022

Non è la prima volta che il celebre chitarrista ha un malore durante un concerto. Nel 2022, mentre si stava esibendo sul palco del Pine Knob Music Theatre di Clarkston in Michigan, Carlos Santana si accasciò a terra e fu subito soccorso dagli addetti alla sicurezza. Il concerto venne interrotto immediatamente e il musicista messicano venne trasportato in ospedale. Il video del suo malore diventò virale sui social network e solo dopo un paio d'ore i suoi fan poterono tirare un sospiro di sollievo. "Grazie per le vostre preziose preghiere. Ho dimenticato di mangiare e bere acqua così mi sono disidratato e sono svenuto. Che Dio vi benedica tutti ", scrisse sui social e anche questa volta, tre anni dopo quell'episodio, il peggio sembra essere stato scongiurato con una diagnosi di disidratazione.

Quando tornerà in tour

Il musicista tornerà presto in tour, lo ha assicurato il manager: " Sta bene e non vede l'ora di tornare presto a San Antonio e di continuare il suo tour negli Stati" .

Le prossime date in programma, che non sono state cancellate, sono previste per il 25 e 26 aprile in Oklahoma. In estate, invece, Carlos Santana arriverà incon due date il 2 e 3 luglio rispettivamente a Mantova e a Lucca.