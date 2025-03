Chi è Gabry Ponte: con "Tutta l'Italia" rappresenterà San Marino all'Eurovision

Ascolta ora 00:00 00:00

Durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo, nessuna canzone in gara ha avuto il pregio di entrare nella testa degli spettatori quanto Tutta l'Italia, brano di Gabry Ponte che veniva usato a mo' di stacchetto musicale durante ogni pausa pubblicitaria. Proprio con Tutta l'Italia Gabry Ponte ha vinto il Festival di San Marino, vittoria che gli ha aperto i cancelli dell'Eurovision Song Contest, che avrà luogo a Basilea, con le semifinali attese per il 13 maggio e la finale il 17 maggio. Alla competizione canora che abbraccia tutte le nazioni europee parteciperà anche Lucio Corsi, che ha preso il posto di Olly, che ha rinunciato alla partecipazione dopo aver vinto il Festival di Sanremo. La vittoria di Gabry Ponte è stata decretata anche dalla volontà, espressa dal presidente di giuria Luca De Gennaro, di incoronare un artista che potesse avere chance di vittoria sul palcoscenico europeo. Si tratta senza dubbio, quindi, di un periodo d'oro per Gabry Ponte, che sta tornando in cima alle classifiche. Ma chi è il dj e produttore musicale che sfiderà Lucio Corsi?

All'anagrafe Gabriele Ponte, Gabry Ponte è nato a Torino nel 1973 ed è proprio nella città piemontese che comincia a muovere i primi passi come dj producer, collaborando con i Da Blitz che, negli anni Novanta, erano delle presenze fisse in classifica. Il lavoro lo porta a viaggiaremolto nelle "capitali" della movida italiana, diventando titolare dell'Aqua di Lignano Sabbiadoro. La vera svolta della sua carriera, però, arriva proprio sul tramontare degli anni Novanta, quando Gabry Ponte si unisce a Maurizio Lobina e a Jeffrey Jey, formando il gruppo degli Eiffel 65, che sono stati un vero e proprio tormentone a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Proprio nel 1999 esce il singolo Blue (Da Ba Dee) che diventa un successo internazionale, rimanendo in vetta alle classifiche di ben ventiquattro paesi, con un totale di più di dieci milioni di CD venduti. La "fama" di Blue è sottolineata anche dal fatto, ad esempio, di essere stato scelto come colonna sonora del film Iron Man 3, con Robert Downey Jr. Insieme agli Eiffel 65, Gabry Ponte viene nominato ai Grammy Awards e riceve numerosi riconoscimenti. Dopo aver registrato anche il secondo album coi colleghi di band, Ponte inizia nel 2001 una carriera solista, iniziata con il brano Got to get. L'anno successivo, con il "remix" di Geordie di Fabrizio De André, Gabry Ponte si conferma un artista amatissimo dal pubblico. La collaborazione con gli Eiffel 65 perdura, al punto che nel 2003 la band partecipa al Festival di Sanremo con il bellissimo Quelli che non hanno età, che anticipa l'uscita di un terzo album. Gabry Ponte, che nel frattempo è entrato anche nello staff di Radio Deejay, continua anche la sua carriera da solista ed esce Figli di Pitagora, un altro successo.

Per tutti gli anni successivi, Gabry Ponte continua a lavorare a livello internazionale, con tour in Asia e in Australia, stringendo collaborazioni di livello, con remix di prestigio come quella di Dragostea Tin Tei.

Fonda la sua casa discrografica, la Danceandlove, collabora con(canale interamente dedicato alla musica dance) e nel 2013 è stato scelto come giudice per il serale di Amici, il noto programma dia cui ritornerà nel 2020. Partecipa per anni alla kermesse musicale Battiti Live, fino al 2024. Il 2025 potrebbe segnare dunque un altra tappa per la sua carriera piena di successi.