Olly rinuncia all'Eurovision: cosa è successo e perché non parteciperà

La sensazione era nell'aria da giorni, e ora è arrivata la decisione ufficiale: Olly rinuncia alla partecipazione all'Eurovision Song Contest 2025. Il giovane cantante, fresco della vittoria al Festival di Sanremo con "Balorda nostalgia", lo ha comunicato con un post su Instagram. La scelta è da intendersi non solo come un gesto di rispetto nei confronti dei suoi fan che avevano già acquistato i biglietti per i suoi concerti programmati da tempo, ma anche come un esempio sull'importanza di rispettare il percorso e non bruciare le tappe. Così l'Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi, che a maggio si esibirà sul palco di Basilea con il brano Volevo essere un duro.

" Non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio ", ha scritto Olly. Che ha dunque detto "no" all'Eurovision, comunque " con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita ". La decisione è stata confermata dopo giorni di riflessioni e consigli: " La risposta è sempre la stessa: 'Alla fine devi fare quello che ti senti', perchè tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre ".

L'artista, reduce dal successo a Sanremo, ha ringraziato chi lo ha votato e chi gli ha dato la possibilità di avere questo privilegio: " Spero di vedervi presto a un mio concerto per ricambiare tutto l'amore che sto ricevendo in questi giorni ". Olly ha rivolto un " enorme in bocca al lupo " a chiunque prenderà il suo posto. " La musica in Italia è piena di artisti formidabili e il cast di questo anno ne è la prova più sincera. Crederci sempre! Qualcosa sta cambiando ed è sotto agli occhi di tutti. Vi abbraccio e ci vediamo in tour ", ha concluso.

Lo stesso Olly, intervistato a ilGiornale da Paolo Giordano dopo il trionfo, aveva messo le mani avanti e fatto capire che in quel momento la sua presenza

Avessi potuto decidere io, non avrei vinto Sanremo. Non sono preoccupato dell'Eurovision, ho solo bisogno di prendere tempo, perché devo essere certo di farlo bene

all'Eurovision fosse tutt'altro che scontata: "".