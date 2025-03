"Tutta l'Italia" vince a San Marino. Gabry Ponte all'Eurofestival

Gabry Ponte durante la performance al Festival di San Marino

Doppia soddisfazione per l'Italia che a Basilea per la 69ª edizione dell'Eurovision Song Contest, vedrà la presenza di due nostri artisti, Lucio Corsi e Gabry Ponte, con quest'ultimo che ha vinto il Festival di San Marino grazie al brano-tormentone "Tutta l'Italia". Va di diritto alle semifinali del 13 e 15 maggio della kermesse europea, cercando di arrivare alla finale del 17 maggio, dove ci sarà Lucio Corsi, secondo al Festival della canzone italiana e concorrente dopo la rinuncia del vincitore Olly.

La vittoria di Gabry Ponte

A decretare il successo di Ponte la Giuria di esperti composta dal presidente Luca De Gennaro, critico musicale, dj e conduttore radiofonico italiano; Roberto Sergio, direttore Generale Rtv San Marino; Federica Gentile, conduttrice e autrice televisiva e radiofonica; Mario Andrea Ettorre, direttore Marketing SIAE; Ema Stokholma, conduttrice radiofonica e televisiva.

De Gennaro nel commentare il verdetto ha detto: " Abbiamo fatto un lavoro onesto e avevamo un obiettivo preciso, quello di selezionare un pezzo adatto al contesto eurovisivo, e quello di Gabriele ci è sembrato il più adatto. La musica prodotta in Italia che ha attraversato i confini è sempre stata la musica da ballare e San Marino è quella musica, basti pensare alla tradizione romagnola ".

Gli altri classificati

Al secondo posto si piazzano i trentini The Rumpled che ricevono anche il Premio "Una Voce per San Marino". Marzo d'Oro per Pierdavide Carone, che si aggiudica il Premio della Critica assegnato dalla giuria di giornalisti con la seguente motivazione pronunciata dal presidente Stefano Mannucci: " Mantiene viva la tradizione del cantautorato italiano ".

Grande soddisfazione anche del direttore generale di San Marino Rtv Roberto Sergio: " I numeri sono stati importanti, sia per il traffico generato sulle piattaforme come interazioni e trend social sia per il successo mediatico, con la presenza di oltre 70 testate accreditate, tra cui alcune estere. Questa prima edizione colora di 'rosa' il futuro della manifestazione ".

Le parole di Gabry Ponte