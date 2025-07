Chi è Sharon Arden la moglie di Ozzy Osbourne, la vera star di "The Osbournes"

La notizia della morte di Ozzy Osbourne è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Solo due settimane fa sul palco del Villa Park Stadium di Birmingham il frontman dei Black Sabbath si era riunito con la band per un ultimo leggendario concerto davanti a 40mila fan. L'artista, che dal 2020 combatteva contro il Parkinson, si era esibito su un trono nero ma era riuscito a portare a termine il concerto. Nessuno si sarebbe aspettato che, due settimane più tardi, morisse per l'aggravarsi improvviso della malattia. Accanto a lui c'erano i figli Kelly, Jack e Aimee e la moglie, Sharon Arden, vero pilastro della vita privata e pubblica di Ozzy Osbourne.

L'incontro con Sharon

Sharon Arden era entrata nella vita di Ozzy Osbourne nella metà degli anni '70. Sharon era la figlia di Don Arden, manager e discografico proprietario dell'etichetta che produceva i Black Sabbath, e si innamorò perdutamente di Ozzy. Quando la band decise di estrometterlo dal progetto, nel 1979, a causa delle sue pesanti dipendenze e dei comportamenti fuori controllo, il cantante fu colto da una psicosi maniaco-depressiva e toccò, il fondo rinchiudendosi in un albergo di Los Angeles tra droghe e alcool. Fu Sharon a "salvarlo" e a spingerlo a intraprendere la carriera da solista.

Le nozze e il tentato omicidio

Due anni dopo, nel 1982, Ozzy Osbourne e Sharon Arden si unirono in matrimonio e nel 1983 la donna prese in mano le redini della carriera di Ozzy, diventando la sua manager. Lo spinse a cambiare etichetta discografica, passando alla CBS/Columbia, e lo convinse a entrare in rehab per disintossicarsi. Ma il tentativo di riabilitarsi fallì nel 1989 quando, completamente ubriaco, tentò di uccidere la moglie Sharon, strangolandola. Ozzy finì in carcere con l'accusa di tentato omicidio, ma il perdono di Sharon gli evitò il processo a patto che seguisse un programma di riabilitazione dall'alcool. Il decennio successivo fu un vortice di eccessi, crisi e riappacificazioni con Sharon costretta a salvare più volte Ozzy dall'autodistruzione e dalle paranoie.

La serie The Osbournes

Nonostante gli eccessi, dalla relazione tra Ozzy e Sharon sono nati tre figli: Aimee (1983), Kelly (1984) e Jack (1985). Le vicende della famiglia Osbourne divennero addirittura tema centrale di una serie televisiva. Quando The Osbournes debuttò nel 2002, nessuno si aspettava che la quotidianità caotica di una famiglia rock avrebbe fatto la storia della televisione. Per quattro stagioni le telecamere seguirono Ozzy Osbourne e sua moglie Sharon tra affetto disordinato, discussioni sopra le righe e momenti di sorprendente umanità. Sharon, mente lucida e spina dorsale del clan, gestiva casa e carriera con piglio deciso. Ozzy, tra smarrimenti e tenerezze, conquistava il pubblico con la sua autenticità. Insieme, trasformarono la loro routine in fenomeno culturale, anticipando di anni il boom del reality moderno.

Il tradimento e le seconde nozze

Dietro le luci della ribalta, però, non tutto era armonia. Nel 2016, dopo oltre trent'anni di matrimonio, Sharon scoprì il tradimento del marito e decise di lasciarlo. La vicenda fece scalpore e Ozzy, distrutto dall'accaduto, si assunse pubblicamente le sue responsabilità: ammise di essere dipendente dal sesso e intraprese un percorso terapeutico.

Dopo un breve periodo di lontananza Ozzy e Sharon si riappacificarono e nel 2017 la coppia rinnovò i. Anche dopo la scoperta della malattia, diagnosticata nel 2020, Arden è rimasta accanto a Osbourne. Fino alla fine.