Chi sono le Blackpink, al concerto anche Giorgia Meloni con la figlia

Pubblico delle grandi occasioni all’Ippodromo La Maura di Milano per il concerto delle Blackpink. Le stelle del k-pop coreano sono all’esordio in Italia e nel mare di 50 mila fan c’è anche Giorgia Meloni: il primo ministro ha accompagnato la figlia Ginevra e al suo fianco c’è anche l’ambasciatore coreano. Ma i volti noti sono parecchi, a partire da Michelle Hunziker e il tastierista dei Subsonica Boosta. Ma chi sono le componenti di quello che è stato ribattezzato dalla stampa statunitense “the world’s biggest girl group”?

Chi sono le Blackpink

98 milioni di iscritti su Youtube: questo è solo uno dei tanti numeri impressionanti delle Blackpink, il gruppo coreano composto da Jennie, Jisoo, Lisa e Rosè. Nato nel 2016 sotto la YG Entertainment, il quartetto vanta record su record e il futuro – basti pensare che sono state il primo gruppo femminile a raggiungere la vetta dei classifichi dei dischi più venduti negli Usa dal 2008 – e la sensazione è che altri primati verranno stracciati nel giro di pochi anni.

Il nome Blackpink rappresenta i due lati di una comune ragazza: il lato black, quello sicuro di sì, e il lato pink, quello più dolce. Il successo è arrivato quasi subito, con hit famose in Asia e poi nel resto del mondo come “Boombayah” e “Whistle”. Nel 2018 è arrivato il riconoscimento internazionale, con collaborazioni con artisti del calibro di Dua Lipa e Selena Gomez. Basti pensare ai numeri dell’ultimo tour, il Born Pink World Tour: 1,8 milioni di biglietti venduti, mai nessuno come loro tra le band femminili.

Negli ultimi due anni le componenti della band hanno portato avanti progetti individuali, ma ora sono tornate insieme per scrivere nuove pagine di storia.

Oltre a toccare l’Italia per la prima volta, le Blackpink saranno il primo gruppo k-pop femminile a salire sul palco dello stadio dia Londra. L'ennesima testimonianza della rilevanza globale del fenomeno k-pop a tinte rosa.