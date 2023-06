Concerti ecologisti, ma volano col jet privato: scoppia la polemica sui Coldplay

Grande successo a Napoli per il doppio concerto dei Coldplay. Sold-out, frizzi e lazzi per Chris Martin e compagni, che si sono sollazzati alcuni giorni nella città partenopea tra pizze, passeggiate sul lungomare, visite in città e a Pompei. Tutto rigorosamente documentato tramite social. Tanti i complimenti che sono piovuti sulla band, non solo per l'emozione che hanno regalato ai fan durante i due concerti, durante i quali Chris Martin ha intonato anche Napul è di Pino Daniele. Sono piovuti apprezzamenti sulla band anche per la scelta di organizzare un concerto ecologista ed ecosostenibile. Non che sia un'innovazione ma ai sinistri queste cose piacciono sempre, anche se sono solo di facciata come nel caso dei Coldplay.

Infatti, mentre si faceva sfoggio delle biciclette nel parterre per la generazione dell'energia necessaria ad alimentare (in parte) il concerto e hanno annunciato urbi et orbi che il palco sul quale si esibiscono durante il tour è realizzato in alluminio riciclato. Tutto vero, ovviamente, su questo non hanno certo mentito. Peccato che gli ambientalisti di facciata si spostino con il jet privato da una destinazione all'altra. Nessuno nega la comodità di questo tipo di spostamenti, anzi, probabilmente per il gruppo è pressoché necessario utilizzare questo tipo di mezzi per spostarsi rapidamente, visto che sono impegnati in un tour europeo. È l'ecologismo di facciata che rende il tutto stucchevole, come è solito per i sinistri.