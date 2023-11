La confessione di Laura Pausini a Domenica In: "Ho un problema al cuore da quando ero piccola"

Laura Pausini si confessa nel corso di un'intervista concessa oggi a Domenica In. Ospite della trasmissione, la cantautrice italiana ha parlato della propria carriera per poi aprirsi maggiormente al pubblico, rivelando di soffrire da tempo di un problema di salute. Una malattia non preoccupante, ha voluto precisare, ma che comunque, in certe occasioni, si è fatta sentire, dandole delle difficoltà.

La passione per la musica e la carriera

Durante la chiacchierata con Mara Venier, la cantante emiliana ha raccontato la sua storia, partendo dal suo spiccato amore per la musica: una passione che l'ha sempre accompagnata e che aveva trovato sostegno nel padre, il quale aveva compreso quanto fosse importante per lei.

L'artista è poi passata a ricordare tutti i suoi più grandi successi ed è stata l'occasione per annunciare il suo tour, che comincerà proprio a Rimini, con le date 8 e 9 dicembre. L'esibizione andrà poi avanti, spostandosi a Roma e in molte altre città italiane.

Nel raccontare la storia del suo incredibile successo, la Pausini non ha pututo non parlare di Sanremo e di Pippo Baudo, che le aveva dato fiducia, credendo nelle sue doti. " Devo tutto a lui, Pippo Baudo ha sempre creduto in me, sin dalla mia partecipazione nel 1993 al Festival" , ha dichiarato. In quell'occasione una giovane Laura Pausini cantò La Solitudine, il brano che più di tutti lanciò il suo successo, conquistando il pubblico italiano e non.

Fu un passaggio fondamentale nella vita della cantante, che si ritrovò a crescere in fretta e a fare passi da gigante. " E pensare che io non avevo mai pensato al successo, volevo cantare insieme a mio padre che faceva piano bar, ma pensavo anche al primo lavoro. Volevo fare la truccatrice, ma insieme ad un mio amico volevo aprire anche un negozio. Insomma, non avrei mai pensato all'epoca di poter vivere cantando. Poi le cose sono andate in modo diverso ", ha raccontato.

Il problema al cuore

Nel corso dell'intervista tenutasi nel "salotto" di Domenica In, c'è stato poi anche il tempo per parlare di argomenti meno felici, come i problemi di salute. Laura Pausini ha deciso di aprirsi completamente, spiegando di avere delle preoccupazioni.

Quando la Venier ha domandato come fosse vivere un simile successo, la cantante ha colto l'occasione per introdurre la propria malattia. " Con la tachicardia ", ha risposto, "sai che da quando sono piccola ho un piccolo difettuccio al cuore, che è la tachicardia parossistica sopra ventricolare, e all'Eurovision l'ho avvertita davvero in modo pesante. Non l'avevo mai avvertita così prima". Ecco dunque spiegato cosa accadde all'ESC del 2022 quando, nel corso della puntata finale, l'artista lasciò il palco, lasciando a condurre Alessandro Cattelan e Mika.