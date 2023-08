"Il corpo mi chiede di fermarmi". Nuovi problemi per Salmo: concerti annullati

Prosegue l'estate nera del rapper Salmo. Dopo l'incidente che gli è quasi costato la perdita del braccio, il cantante sardo è stato costretto a sospendere il suo tour estivo a causa di problemi di salute. È stato lui stesso ad annunciarlo attraverso il suo account Instagram con un lungo post, nel quale non ha potuto mentire ai fan: " Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi ".

L'estate nera di Salmo

Salmo ha cominciato il suo "Summer Tour 2023" lo scorso 28 giugno e ha toccato le principali città italiane con concerti dal vivo quasi tutti esauriti. Un mese dopo l'inizio dei live, però, è stato costretto a fermarsi a causa di un brutto incidente al braccio, che lo ha fatto finire in ospedale a Roma. " Ho rischiato di perderlo con una porta di vetro. Sono stato molto fortunato" , aveva scritto sul web, rassicurando i fan e annunciando di dover cancellare due concerti in programma in Sicilia. L'artista è poi tornato sul palco per proseguire la tournée, ma il 16 agosto, poco prima del concerto di Gallipoli, ha dovuto dare forfait per un forte calo di voce. Il peggio sembrava essere passato con il ritorno sul palco a Olbia e invece il rapper ha annunciato l'ennesimo stop attraverso un comunicato ufficiale diramato sui social network.

I concerti cancellati

" Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante", ha esordito nel suo ultimo post Instagram Salmo, spiegando cosa gli è successo nelle ultime settimane : "Tra video, concerti, trenta punti di sutura, due giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi". Il rapper sardo ha rivelato che i problemi di salute sono tornati con forza dopo l'esibizione al Red Valley di Olbia: "Ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso e devo fermarmi ".