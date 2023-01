Dai Maneskin ai Blink-182: i 10 dischi da tenere d'occhio nel 2023

Un anno che finisce, un anno che comincia. E il 2023 sarà un anno ricco di musica e di novità. Grandi ritorni, appuntamenti attesi e piacevoli sorprese: il piatto è ricco. Per quanto riguarda l’Italia, molti progetti passeranno dal festival di Sanremo. Molti artisti in gara all’Ariston sono pronti a lanciare nuovi progetti, nella speranza di un successo alla celebre kermesse canora. A livello internazionale, ci saranno molti ritorni di spessore. Tra i progetti non-inediti, da segnalare per il 20 gennaio il ritorno dei 14 album dei Rolling Stones usciti dal 1963 al 1969 nella versione con vinile colorato, nonché il doppio vinile antologico "Stray cats" con rarità. Andiamo adesso a scoprire i 10 dischi più attesi del nuovo anno.

Maneskin

Reduci da un biennio ad altissimo livello, i Maneskin sono pronti a ripetersi nel 2023. Il 20 gennaio uscirà “Rush!”, con differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, rosso e illustrato, speciali set, cd e molto altro. Registrato tra Los Angeles, Tokyo e l'Italia, il disco è stato anticipato dai singoli “Supermodel“, “Mammamia“, “The loneliest“, “La fine“ e “Gossip“.

Ed Sheeran

Non è ancora stato reso noto il nome del disco, ma Ed Sheeran è pronto a tornare. L’artista a novembre ha pubblicato un post su Instagram per annunciare il suo nuovo progetto nel 2023, ma non si è sbilanciato ulteriormente. Il 31enne di Halifak è pronto a tornare sulle scene e il suo nuovo singolo “Celestial” – scritto per il videogame “Pokemond Scarlet e Violet” – ha già raggiunto le vette delle classifiche internazionali.

Blink-182

L’amatissimo trio pop-punk Blink-182 sta per tornare. Si tratta del primo disco in studio del 2019, ma anche in questo caso non è stato reso noto il titolo. Negli scorsi giorni Travis Barker & Co. si sono ritrovati in studio per registrare le tracce del nuovo progetto e hanno anticipato che all’interno del disco sarà presente anche “Anthem Pt. 3”, terza parte di Anthem pubblicata nel 1999 e nel 2011.

Smashing Pumpkins

Uno dei progetti più interessanti del 2023 è quello firmato dagli Smashing Pumpkins. La band di alternative rock pubblicherà il nuovo disco “Atum”, una monumentale opera rock di 33 canzoni in tre dischi separati. Ogni disco uscirà ogni 11 settimane: l’Atto 1 è già stato pubblicato il 15 novembre, poi Atto 2 il 31 gennaio e Atto il 21 aprile.

Metallica

Il prossimo 14 aprile uscirà “72 Season”, uno dei dischi più attesi della stagione. Il nuovo progetto dei Metallica è composto da 12 tracce – durata di oltre 77 minuti – e sarà disponibile in diversi formati. Si tratta del primo disco di inediti a sette anni di distanza da “Hardwired… To Self-Destruct”. L’annuncio dell’album è arrivato con il primo singolo “Lux Æterna”, tre minuti e mezzo di Metallica allo stato puro.

Laura Pausini

Sono ancora pochi i dettagli resi noti, ma ciò che è certo è il ritorno di Laura Pausini con un album di inediti. La cantante è reduce da un 2022 ricco di soddisfazioni, con tanto di conduzione dell’Eurovision Song Contest e di vittoria ai Golden Globe per la miglior canzone originale “Io sì”, senza dimenticare il documentario Amazon Original sulla sua carriera.

Rihanna

A sette anni di distanza da “ANTI”, il 2023 potrebbe essere l’anno giusto per il ritorno di Rihanna. Bisognerà aspettare sicuramente il post-Superbowl – che la vedrà protagonista – ma un primo segnale è arrivato con il brano “Lift Me Up” per la colonna sonora del film “Wakanda Forever”.

Lewis Capaldi

Lo scozzese Lewis Capaldi è pronto a incantare i suoi fan. Il prossimo 19 maggio uscirà il suo attesissimo “Broken by desire to be heavenly sent”, già anticipato dalla hit pubblicata a settembre “Forget me”. Numeri impressionanti quelli del 27enne, che ha deciso di rimanere fedele a se stesso: niente featuring con stelle del mondo della musica e fuochi d’artificio di vario genere, ma un lavoro sulla scia del primo disco.

Gorillaz

Tra i dischi più attesi del 2023 è impossibile non citare quello dei Gorillaz. A tre anni di distanza da "Song Machine, Season One: Strange Timez", il prossimo 24 febbraio sarà disponibile “Cracker Island”: si tratta dell’ottavo album della coloratissima band “virtuale” di Damon Albarn e Jamie Hewlett, anticipato da quattro singoli.