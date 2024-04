"Devi essere orgogliosa". David Beckham e gli auguri alla moglie Victoria per i suoi 50 anni

Una dedica appassionata, onesta, carica d'amore è quella che tutte le donne vorrebbero ricevere, e ad averla, anche se non è certo la prima volta che accade, è stata Victoria Beckham, moglie dell'ex calciatore David, che oggi compie 50 anni. Una data importante che solitamente impone riflessioni e uno sguardo al passato, per comprendere da dove si è partiti e dove si è arrivati.

La lunga strada di Victoria

Di strada Victoria Bekham ne ha fatta tanta nella sua vita e la maggior parte proprio accanto al marito con cui, a dispetto di chiacchiere e malelingue, è sposata da 25 anni e quest'anno festeggeranno anche le nozze d'argento. Ogni anno David, ha sempre fatto grandi sorprese alla moglie per il suo compleanno, come visite private in grandi musei, vacanze da sogno, ma quest'anno ha puntato molto sui sentimenti.

Ha postato un video con la colonna sonora di More Than A Woman dei Bee Gees, che ripercorre i momenti più belli della vita della moglie, in cui compaiono tutte le persone a lei care. I genitori, i fratelli Louise e Christian, ovviamente David e i figli quando erano piccoli. Inoltre scatti della sua infanzia e non poteva mancare la foto accanto alla chiacchieratissima Rolls Royce del padre Adams e i momenti più iconici della sua carriera nelle Spice Girls, oltre alla sua "seconda" carriera luminosa, quella di stilista.

Le parole che ogni donna vorrebbe sentire

Sono però soprattutto parole, quelle che ogni donna vorrebbe sentirsi dire, figuriamoci da David Beckham considerato uno degli uomini più sexi al mondo, a colpire: " Buon compleanno alla mia bellissima moglie, mentre ti avvicini a questo compleanno dovresti guardare indietro ed essere orgogliosa di ciò che hai realizzato, ottenuto e di ciò che hai costruito, Posh Spice, donna di affari e ovviamente moglie del capitano dell'Inghilterra. Ma il tuo più grande successo sono i tuoi figli, li guidi, li ami e li educhi - ha continuato- Ti amano oltre ogni cosa, noi tutti ti amiamo così tanto". Il messaggio si chiude poi con una reference ironica al "being Honest" della serie The Beckhams: "Ti auguro un giorno speciale, te lo meriti tutto, 50 e in formissima ".

Le "somme" di Victoria

Anche la stessa Victoria, proprio alla vigilia del suo compleanno si è dedicata ad alcune riflessioni sui suoi 50 anni. " Mentre mi preparo a compiere 50 anni (con i tacchi, ovviamente!), mi sento incredibilmente fortunata di aver raggiunto questo traguardo. Benedetta, ma anche realizzata e profondamente contenta. Non solo di dove mi trovo come donna, ma di quanta strada hanno fatto i miei marchi di moda e bellezza. La mia ambizione è sempre stata quella di dare potere alle donne e farle sentire la versione migliore di se stesse. Per me, ciò significava fidarsi del mio istinto e non scendere mai a compromessi con la mia visione creativa ".

E ancora un lungo pensiero alla famiglia, negli anni il vero punto fermo della sua vita: " Credo che si possa essere molte cose. Una pop star, una madre, una moglie, una stilista… La mia passione è sempre stata quella di sognare in grande, e poi sognare ancora più in grande! Credi prima in te stesso: tutti gli altri seguiranno ".

La "sua" dichiarazione d'amore